PKO BP Ekstraklasa reaguje na tragedię w Krakowie. Zapadła decyzja w sprawie meczów

Oficjalny komunikat ligi informuje, że każde z pozostałych spotkań obecnej kolejki zostanie poprzedzone minutą ciszy. Ten symboliczny gest ma na celu oddanie hołdu osobom, które zginęły w tragicznej strzelaninie, a także okazanie wsparcia i solidarności pogrążonym w żałobie rodzinom oraz bliskim ofiar.

Dramat rozegrał się w sobotnie popołudnie, około godziny 15:00, w samym centrum stolicy Małopolski. Z relacji medialnych wynika, że sprawca jechał autem jedną z głównych arterii miasta i w pewnym momencie zaczął strzelać do przypadkowych pieszych. Bilans tego ataku to sześć ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych.

Funkcjonariusze policji zorganizowali specjalną obławę, która zakończyła się ujęciem mężczyzny podejrzanego o przeprowadzenie ataku. Podczas przeszukania jego pojazdu mundurowi znaleźli i zabezpieczyli zapas amunicji oraz kolejne sztuki broni.

Władze piłkarskiej centrali przekazały swoje postanowienie poprzez oficjalne kanały komunikacyjne. Zarządzona minuta ciszy dotyczy wszystkich nierozegranych jeszcze meczów 14. serii gier. W ten sam sposób upamiętniono już ofiary przed starciem Górnika Zabrze z Wieczystą Kraków.

Zgodnie z harmonogramem na sobotę i niedzielę zaplanowano jeszcze cztery pojedynki. Kibice zobaczą mecze Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin, Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice, a także spotkania Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa i Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin.

Część opinii publicznej ocenia jednak, że symboliczna minuta ciszy to zbyt mało w obliczu tak ogromnego dramatu. Pojawia się wiele komentarzy wzywających do całkowitego przełożenia reszty kolejki na inny termin. Niewykluczone, że zapadną jeszcze kolejne decyzje organizacyjne, zwłaszcza jeśli zostanie wprowadzona żałoba narodowa.

Obecnie wiążące pozostaje jednak oficjalne stanowisko zakładające rozegranie wszystkich meczów zgodnie z planem, przy jednoczesnym oddaniu symbolicznego hołdu ofiarom krakowskiego zamachu.