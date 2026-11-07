Śląsk Wrocław remisuje z Piastem. Trener Toni Golem chwali zespół

Tymczasowy trener Toni Golem zadowolony

Mecz z Piastem poprowadził Toni Golem, który przejął stery w zespole po zwolnieniu Ante Simundzy. Mimo że nie udało się wygrać, Chorwat chwalił postawę swoich zawodników. Wrocławianie zremisowali u siebie 0:0 z Piastem Gliwice.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na determinację drużyny. Dobra organizacja i walka do samego końca to elementy, z których tymczasowy trener był szczególnie dumny. Podkreślił, że remis 0:0 jest w ich sytuacji lepszy niż 3:3.

"Chcieliśmy wygrać, ale jak nie możesz wygrać, nie przegraj. Jestem zadowolony, bo uważam, że zagraliśmy dobry mecz. Nie traciliśmy głowy, chcieliśmy biegać i walczyć. Byliśmy dobrze zorganizowani. Piast to groźny zespół, który ma dużo jakości. Mieli swoje sytuacje, ale my też mieliśmy i przy lepszym rozegraniu akcji, mogliśmy zdobyć gola. Naprawdę widzę dużo plus w naszej postawie. Uważam, że w naszej sytuacji lepszy remis 0:0 niż 3:3. Dopisujemy punkt i zobaczymy, co dalej" – dodał.

Zmarnowany rzut karny i przyszłość trenera

Początek meczu przyniósł szansę dla gospodarzy, kiedy to podyktowano rzut karny. Przemysław Banaszak strzelił jednak niecelnie, a bramkarz Piasta, Domen Gril, pewnie złapał piłkę. Toni Golem skwitował sytuację krótko, mówiąc, że takie rzeczy się w piłce nożnej zdarzają.

W najbliższym czasie ma się wyjaśnić kwestia przyszłości szkoleniowca Śląska Wrocław. Toni Golem nie ustalił jeszcze z prezesem Remigiuszem Jezierskim konkretnego terminu podjęcia decyzji dotyczącej funkcji pierwszego trenera zespołu.

"Było kilku zawodników wyznaczonych do karnego. Pierwszy był Przemek. Czuł się dobrze, wziął odpowiedzialność… Takie rzeczy się zdarzają i nikt do nikogo nie ma pretensji" – krótko skomentował Golem.

"Teraz jadę do domu. Później wracam i zobaczymy, czy się pożegnać, czy pracować dalej" – krótko skomentował.