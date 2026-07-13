Politycy PiS na Jasnej Górze. Rydzyk grzmi o "cierpiących ministrach"

Na Jasną Górę zjechali prominentni działacze Prawa i Sprawiedliwości.

Ojciec Tadeusz Rydzyk apelował do zgromadzonych o rozwagę, a ze sceny bronił uwikłanych w aferę Funduszu Sprawiedliwości polityków Suwerennej Polski .

. Głównym punktem zjazdu sympatyków toruńskiej rozgłośni była uroczysta Msza święta.

Zgromadzeni wierni mieli okazję uczestniczyć w występie Chóru i Orkiestry kameralnej Nicolaus z Kraczkowej. Ze sceny wybrzmiała między innymi „Barka”, czyli pieśń nierozerwalnie kojarzona z papieżem Janem Pawłem II. Na miejscu zadbano również o zaplecze medyczne. Specjalne punkty pierwszej pomocy obsługiwali wykładowcy oraz studenci kierunków lekarskich i pielęgniarskich. Podczas pielgrzymki promowano także ofertę edukacyjną toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Zwieńczeniem dwudniowego spotkania była uroczysta Eucharystia.

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Politycy PiS u Tadeusza Rydzyka

Na wałach jasnogórskich zameldowała się czołówka Prawa i Sprawiedliwości. Wśród gości znaleźli się m.in. Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak, a także Daniel Obajtek i Dariusz Matecki. Zabrakło natomiast Jarosława Kaczyńskiego, który w poprzednich latach chętnie gościł na zjazdach środowisk związanych z toruńskim redemptorystą. Głos do zgromadzonych skierował za to Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta. Działacze PiS chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć z Tadeuszem Rydzykiem, przysłuchując się jednocześnie głoszonym ze sceny przemówieniom.

Apel Tadeusza Rydzyka w obronie polityków

Głos zabrał prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów. Ojciec Dariusz Paszyński CSsR wyraził wdzięczność wobec wszystkich uczestników pielgrzymki, a także tych słuchaczy, którzy śledzili wydarzenie za pośrednictwem mediów należących do Tadeusza Rydzyka.

– Kochana Rodzino Radia Maryja, bardzo dziękuję za Waszą obecność i niech Słowo Boże, które tak obficie jest siane w te dni na naszych spotkaniach, niech wydaje jak najobfitsze owoce –

Tadeusz Rydzyk zaapelował z kolei do wiernych o rozsądek. Życzył im także życiowej odwagi i rozwagi w podejmowaniu decyzji.

Duchowny w swoim wystąpieniu odniósł się również do afery związanej z Funduszem Sprawiedliwości, broniąc zatrzymanych urzędników i polityków byłego obozu władzy.

– Ks. Olszewski robił dobrze. Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży, na LGBT i inne nienormalności. Za to cierpią ci ministrowie: i minister Ziobro, i minister Romanowski, i te panie niewinne –

Przed zwolennikami Radia Maryja kolejne duże wydarzenia. W sierpniu odbędzie się tradycyjne Dziękczynienie w Rodzinie, a na grudzień zaplanowano obchody 35-lecia istnienia toruńskiej rozgłośni.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała uroczystość:

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