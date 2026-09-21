Rzecznik Karola Nawrockiego uderza w rządzących. Padły naprawdę mocne słowa

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Rafał Leśkiewicz, postanowił wyrazić swoją opinię na temat obecnych działań władzy poprzez wpis w mediach społecznościowych. Pełniący tę funkcję od czerwca 2026 roku urzędnik ostro skrytykował politykę rządu, będąc jednocześnie rzecznikiem Karola Nawrockiego.

Leśkiewicz w swojej publikacji zwrócił uwagę na szereg poważnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi Polska. Wymienił między innymi pogarszający się stan finansów państwa oraz trudną sytuację w systemie ochrony zdrowia. Zwrócił także uwagę na niepokojące trendy demograficzne i palące kwestie związane z bezpieczeństwem obywateli.

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W dalszej części wpisu rzecznik Karola Nawrockiego zasugerował, że obecne spory polityczne nie są przypadkowe. Jego zdaniem awantury te służą jedynie odwróceniu uwagi opinii publicznej od rzeczywistych kłopotów państwa.

„Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi atakami na Prezydenta Karola Nawrockiego, budowanymi na zmanipulowanych przekazach medialnych” – napisał Rafał Leśkiewicz.

„Zamiast odpowiedzialności za państwo – polityczna awantura. Zamiast rozwiązywania problemów Polaków – próba przykrywania ich kolejnymi, bezpodstawnymi atakami na Prezydenta. Coraz mniej w tym troski o Obywateli, coraz więcej kalkulacji podporządkowanej przyszłorocznym wyborom” – stwierdził.

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Podsumowując swoje przemyślenia, Leśkiewicz wytoczył najcięższe działa. Oskarżył obóz rządzący o to, że wszelkie jego kroki są całkowicie podporządkowane politycznym rozgrywkom i walce o wpływy.

„Wygląda na to, że w obozie rządzącym obowiązuje już tylko jedna zasada: im gorzej dla państwa, tym lepiej dla bieżącej politycznej narracji” – napisał.

Polska ma dziś poważne problemy, które wymagają poważnej polityki. Rosnący dług i gigantyczny deficyt, problemy ochrony zdrowia, właśnie obniżony rating Polski. Do tego bezpieczeństwo i coraz bardziej niespokojna sytuacja międzynarodowa. A czym zajmują się rządzący? Kolejnymi…— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) September 21, 2026

Warto przypomnieć, że relacje na linii rząd – Pałac Prezydencki są ostatnio wyjątkowo napięte. Ostatnie dni przyniosły kolejne publiczne starcia, wywołane między innymi publikacjami medialnymi o rzekomych płatnych pakietach sponsorskich w Nowym Jorku. Miały one gwarantować spotkanie z Karolem Nawrockim, co Kancelaria Prezydenta stanowczo zdementowała, zaprzeczając, by prezydent pobierał opłaty za kontakty z interesantami.

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