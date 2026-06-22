Romanowski w Serbii? Obrońca składa wniosek o uchylenie nakazu

Marcin Romanowski i wniosek o uchylenie ENA

Dziennikarz rozgłośni RMF FM przekazał, że adwokat Marcina Romanowskiego złożył w sądzie dokument wnoszący o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Ten mechanizm został uruchomiony wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości, który w przeszłości pracował jako wiceminister sprawiedliwości w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Jak można przeczytać na portalu RMF FM, argumentem za wycofaniem nakazu są doniesienia sugerujące, że obciążony 19 zarzutami polityk znajduje się w Serbii. Oznacza to, że przebywa na terytorium, na którym unijne procedury nie mają żadnej mocy prawnej.

Argumentacja obrony

W dokumentacji przekazanej do sądu pełnomocnik wskazuje, że wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania wymaga mocnego przekonania o ukrywaniu się poszukiwanego na obszarze Unii Europejskiej. Adwokat przypomniał, że jego klient od ponad dwóch i pół roku nie został ujęty w żadnym z unijnych państw. Dodatkowo zaznaczono wyraźnie, że Serbia nie należy do struktur wspólnotowych. Prawnik dowodzi w związku z tym, że dalsze stosowanie narzędzia stworzonego wyłącznie dla krajów UE traci całkowicie sens, skoro poszukiwana osoba znajduje się daleko poza ich granicami.

Wcześniejszy pobyt i azyl polityczny

Marcin Romanowski spędził wcześniej ponad półtora roku na terytorium Węgier, ciesząc się azylem politycznym przyznanym przez administrację Viktora Orbana. Cały czas zachowując mandat polskiego posła, rozpoczął on kierowanie nowo powstałym Polsko-Węgierskim Instytutem Wolności. Organizacja ta wystartowała w kwietniu 2025 roku jako inicjatywa środowisk związanych z partią węgierskiego premiera. Lokalny rząd odmawiał wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania właśnie ze względu na status ochronny nadany politykowi. Warto dodać, że podobny motyw z przebywaniem poza strefą działania ENA dotyczy rzekomo Zbigniewa Ziobry, który według nieoficjalnych źródeł miał wyjechać do USA.

Zarzuty prokuratorskie

Śledczy sformułowali wobec Marcina Romanowskiego listę liczącą 19 różnych zarzutów. Wśród najważniejszych kwestii badanych przez organy ścigania wymienia się uczestnictwo w zorganizowanej strukturze o charakterze przestępczym, a także poważne przekroczenia uprawnień urzędniczych oraz bezprawne przejmowanie publicznych pieniędzy z puli Funduszu Sprawiedliwości.

Sonda Czy Marcin Romanowski zostanie zatrzymany? Tak, to tylko kwestia czasu Nie, będzie nadal unikał służb Wszystko zależy od współpracy z zagraniczną policją Trudno powiedzieć, ta sprawa jest zbyt niejasna