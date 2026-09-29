Giertych uderza w Stanowskiego. Słowa o "zadufanym bucu" i zdjęciowa odpowiedź

Nie zebrano wymaganej liczby podpisów do referendum w sprawie dymisji Rafała Trzaskowskiego.

Z tej okazji Roman Giertych uderzył na platformie X w Krzysztofa Stanowskiego.

Reakcja dziennikarza była błyskawiczna.

Referendum w Warszawie odwołane

Po sukcesie krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o dymisji Aleksandra Miszalskiego, w stolicy narodził się podobny pomysł. Aby referendum doszło do skutku, trzeba było do 28 września zebrać co najmniej 132 tysiące głosów poparcia. W poniedziałek inicjator akcji, Maciej Wilk, potwierdził jednak, że plan spalił na panewce. Zgromadzono jedynie 111 tysięcy podpisów, mimo to organizatorzy wyrazili zadowolenie ze swojego wyniku.

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Roman Giertych wyśmiewa Krzysztofa Stanowskiego

Ten obrót spraw skłonił Romana Giertycha do ataku na Krzysztofa Stanowskiego. Poseł w swoim wpisie na platformie X z drwiną zapytał, czy po rzekomym sukcesie zbiórki podpisów Maciej Wilk wkrótce wróci do Kanału Zero. Giertych wytykał dziennikarzowi kolejne porażki na arenie politycznej, wspominając o mizernym poparciu w wyborach i rzekomym planie obalenia rządu. Zasugerował też, że dziennikarz powinien zająć się czymś łatwiejszym, jak próba dymisji wójta, i ironicznie dodał słowa wsparcia, radząc by głowa pozostała podniesiona, bo każdy musi od czegoś zacząć.

Poseł Koalicji Obywatelskiej kontynuował swój ostry wpis, twierdząc, że polityka jest prawdziwym żywiołem dziennikarza. Zadrwił z faktu, że ten często punktuje innych, sprawiając wrażenie, jakby sam potrafił zarządzać o wiele sprawniej. Giertych uznał, że tak mądre rady nie mogą być jedynie wyobrażeniami "zadufanego buca". Posunął się nawet do propozycji założenia ugrupowania politycznego, proponując z przekąsem nazwę Partia Zera, mającą połączyć marginalne postaci z efektem pomnożenia przez zero. Twórca kanału nie pozostał dłużny i odparł atak, jednak zamiast słów postawił na wymowny obrazek.