Podano szczegóły pogrzebu Katarzyny Zaczek. Aktorka "Barw szczęścia" i radna Bydgoszczy miała 34 lata

Spis treści Ujawniono datę pogrzebu Katarzyny Zaczek. Kancelaria podała szczegóły

Katarzyna Zaczek pełniła funkcję radnej Bydgoszczy w bieżącej kadencji 2024-2029. O jej odejściu poinformowano na oficjalnej stronie miasta. Z komunikatu dowiadujemy się, że zmarła po walce z ciężką chorobą, mając zaledwie 34 lata. W radzie reprezentowała mieszkańców takich osiedli jak Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo Wieś, Zimne Wody, Czersko Polskie oraz Glinki-Rupienica.

Obejmowała również stanowisko zastępczyni przewodniczącego w Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego, działała także w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiadała wykształcenie prawnicze, w przeszłości pracowała jako reporterka lokalnej telewizji. Władze miasta złożyły kondolencje jej bliskim.

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Radna mogła pochwalić się również karierą aktorską. Na wielkim ekranie można ją było zobaczyć między innymi w takich filmach jak "Miłość na cztery łapy" oraz w "Niewidzialnej wojnie" w reżyserii Patryka Vegi. Telewidzowie pamiętają ją z kolei z występów w popularnych produkcjach TVP – "Barwach szczęścia" oraz "Leśniczówce".

Zaczek nie ukrywała przed opinią publiczną, że ostatni czas był dla niej naznaczony trudną walką o powrót do pełni sił. W marcu za pośrednictwem mediów społecznościowych informowała o swoich problemach zdrowotnych, tłumacząc, że regularne pobyty w szpitalach zakłócają jej pracę w radzie miasta. Wyrażała wtedy nadzieję, że niedługo jej sytuacja ulegnie poprawie i wkrótce zdoła powrócić do swoich obowiązków w stu procentach, zaznaczając, że to tylko kwestia czasu.

Znane są już informacje dotyczące ostatniego pożegnania zmarłej. Wiadomość o terminie pogrzebu została podana przez jedną z kancelarii prawno-kanonicznych. Koledzy Katarzyny Zaczek ze smutkiem pożegnali 34-latkę, która zmarła 21 września.

Jak poinformowano, ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na środę, 30 września na godzinę 14:00. Uroczystości odbędą się w warszawskim kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie. Po nabożeństwie zmarła spocznie w rodzinnym grobie na terenie cmentarza parafialnego "Solipse" w Ursusie.