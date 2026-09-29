Pożegnalna wizyta prezydneta Estonii w Polsce. Pierwsza dama Marta Nawrocka olśniewała w Belwederze

Przywódca Estonii wkrótce złoży urząd po pięcioletniej kadencji, zmagając się z faktem, że nie startował w wyborach na kolejną. Dlatego też Alar Karis wspólnie z żoną przyjechali do naszego kraju, by odbyć oficjalne spotkanie pożegnalne z polskimi władzami. Całe wydarzenie zainaugurowano uroczystym przyjęciem na terenie dziedzińca Belwederu, gdzie gospodarze powitali zagranicznych gości. Zaraz po tym reprezentanci obu państw przeszli do kuluarów na spotkanie w cztery oczy.

Agendy spotkania obu przywódców są niezwykle rozbudowane i obejmują szerokie spektrum zagadnień. Głowy państw skupiły się na pogłębianiu wzajemnej współpracy, jednak kluczowym elementem dyskusji stała się kondycja bezpieczeństwa w naszej części kontynentu. Ten wątek zdominował rozmowy ze względu na niepokojącą postawę Federacji Rosyjskiej. Oficjalną wizytę estońskiej delegacji zwieńczy roboczy posiłek poranny, który wydadzą gospodarze na cześć zaproszonych polityków.

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Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki oraz Alar Karis widzieli się zaledwie kilka tygodni temu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Politycy polecieli wówczas do Nowego Jorku, by wziąć czynny udział w głównym panelu dyskusyjnym podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tamtym czasie panowie mieli również okazję porozmawiać z pozostałymi liderami państw bałtyckich, czyli litewskim przywódcą Gitanasem Nausėdasem oraz reprezentującym Łotwę Edgarsem Rinkēvičsem.

Zgodnie z protokołem dyplomatycznym, estońska pierwsza dama Sirja Karis spędziła ten czas w towarzystwie Marty Nawrockiej. Obie kobiety od samego początku zachwycały starannie dobranymi stylizacjami podczas uroczystości na dziedzińcu. Żona Alara Karisa zaprezentowała się w eleganckim, liliowym zestawie odzieżowym. Z kolei polska pierwsza dama zdecydowała się na tradycyjną, niezwykle szykowną kompozycję czerni i bieli.

Poniżej zdjęcia z powitania party prezydenckiej Estonii.