Pożegnalna wizyta prezydneta Estonii w Polsce. Pierwsza dama Marta Nawrocka olśniewała w Belwederze

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-29 12:40

Do Polski zawitała estońska para prezydencka. Alar Karis oraz jego żona Sirja odbywają wizytę pożegnalną, gdyż 11 października 2026 roku polityk zakończy swoją pięcioletnią misję na stanowisku głowy państwa. Wśród głównych tematów spotkania znalazły się relacje dwustronne i bezpieczeństwo w naszej części Europy, zwłaszcza wobec coraz ostrzejszych działań Rosji.

Przywódca Estonii wkrótce złoży urząd po pięcioletniej kadencji, zmagając się z faktem, że nie startował w wyborach na kolejną. Dlatego też Alar Karis wspólnie z żoną przyjechali do naszego kraju, by odbyć oficjalne spotkanie pożegnalne z polskimi władzami. Całe wydarzenie zainaugurowano uroczystym przyjęciem na terenie dziedzińca Belwederu, gdzie gospodarze powitali zagranicznych gości. Zaraz po tym reprezentanci obu państw przeszli do kuluarów na spotkanie w cztery oczy.

Agendy spotkania obu przywódców są niezwykle rozbudowane i obejmują szerokie spektrum zagadnień. Głowy państw skupiły się na pogłębianiu wzajemnej współpracy, jednak kluczowym elementem dyskusji stała się kondycja bezpieczeństwa w naszej części kontynentu. Ten wątek zdominował rozmowy ze względu na niepokojącą postawę Federacji Rosyjskiej. Oficjalną wizytę estońskiej delegacji zwieńczy roboczy posiłek poranny, który wydadzą gospodarze na cześć zaproszonych polityków.

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Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki oraz Alar Karis widzieli się zaledwie kilka tygodni temu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Politycy polecieli wówczas do Nowego Jorku, by wziąć czynny udział w głównym panelu dyskusyjnym podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W tamtym czasie panowie mieli również okazję porozmawiać z pozostałymi liderami państw bałtyckich, czyli litewskim przywódcą Gitanasem Nausėdasem oraz reprezentującym Łotwę Edgarsem Rinkēvičsem.

Zgodnie z protokołem dyplomatycznym, estońska pierwsza dama Sirja Karis spędziła ten czas w towarzystwie Marty Nawrockiej. Obie kobiety od samego początku zachwycały starannie dobranymi stylizacjami podczas uroczystości na dziedzińcu. Żona Alara Karisa zaprezentowała się w eleganckim, liliowym zestawie odzieżowym. Z kolei polska pierwsza dama zdecydowała się na tradycyjną, niezwykle szykowną kompozycję czerni i bieli.

Poniżej zdjęcia z powitania party prezydenckiej Estonii.

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marta nawrocka