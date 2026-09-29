Transfer od Tuska do Kaczyńskiego. Wiceprezes PiS ogłosiła decyzję

Radny Waldemar Wrona dołączył do klubu PiS w sejmiku świętokrzyskim.

Zmiana barw politycznych nastąpiła po opuszczeniu przez niego struktur KO.

Wiadomość o transferze ogłosiła wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Przejście radnego z ramienia Koalicji Obywatelskiej do obozu politycznej konkurencji oficjalnie potwierdziła Anna Krupka. Podczas zwołanego w Kielcach briefingu prasowego wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości z entuzjazmem poinformowała o poszerzeniu składu klubu o Waldemara Wronę. Dla wnikliwych obserwatorów lokalnej sceny politycznej decyzja ta mogła być przewidywalna, ponieważ samorządowiec opuścił szeregi KO w sierpniu, nie podając wówczas szerokiego uzasadnienia swojej decyzji.

Galeria poniżej: Anna Krupka: Kariera polityczna w obiektywie. Sejm, rząd, władze PiS

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Według doniesień „Gazety Wyborczej”, nowy nabytek Prawa i Sprawiedliwości odczuwał brak odpowiedniego traktowania w dotychczasowym środowisku politycznym. Waldemar Wrona wskazywał, że nie szukał specjalnych apanaży, lecz dostrzegał problem odsuwania części radnych Koalicji Obywatelskiej na boczny tor. Warto przypomnieć, że w połowie 2026 roku wyłamał się z dyscypliny narzuconej przez opozycję i poparł zarząd województwa kierowany przez PiS podczas głosowania nad wotum zaufania. Dodatkowym sygnałem jego sympatii były wspólne fotografie z politykami prawicy, co potęgowało plotki o zmianie frontu.

QUIZ. W którym województwie urodził się ten znany polski polityk? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prezydenta. W którym województwie urodził się Karol Nawrocki? Pomorskim Zachodniopomorskim Kujawsko-pomorskim Następne pytanie

Dla samorządowca z konecczyzny powrót w struktury ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego to zamknięcie pewnego etapu. Waldemar Wrona zasiadał już w ławach sejmiku jako przedstawiciel PiS w minionej kadencji samorządu. Rozstanie z partią nastąpiło w drugiej połowie 2022 roku, a powodem jego odejścia miało być niepowodzenie w walce o stanowisko dyrektorskie w jednej z regionalnych placówek medycznych.

Najnowszy transfer bezpośrednio wpływa na układ sił w wojewódzkim parlamencie. Po dołączeniu Waldemara Wrony do Prawa i Sprawiedliwości, rządząca większość dysponuje teraz 17 głosami. Z kolei opozycja straciła jedną szablę – Koalicja Obywatelska liczy 5 przedstawicieli, a reprezentacja Trzeciej Drogi składa się z 7 osób.