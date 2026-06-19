Rolnicy przecierali uszy? Nawrocki zaskoczył ich krótką rymowanką

Karol Nawrocki rymuje o polskim chlebie i polu

Prezydent RP podczas swojego wystąpienia postanowił przypomnieć zebranym rymowankę, która była jednym ze sztandarowych haseł jego kampanii prezydenckiej. Zwrócił przy tym uwagę, że zdobycie urzędu wcale nie zmieniło jego podejścia do problemów polskich gospodarzy i terenów wiejskich.

W Pałacu Prezydenckim trwa uroczysta Gala Konkursu AgroLiga 2025.🏆 Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1993 roku. Jego celem jest wyłanianie i promowanie najlepszych polskich rolników oraz agroprzedsiębiorców. pic.twitter.com/iG6mlGQEYH— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

– Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole – przypomniał Karol Nawrocki podczas uroczystej gali AgroLiga 2025.

#NaŻywo | Udział Pary Prezydenckiej w uroczystej Gali AgroLigi 2025. https://t.co/IQCuuqJ20W— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Głowa państwa w swojej przemowie odniosła się też do kwestii produkcji jedzenia w obrębie naszego kraju. Zauważył, że zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego jest tak samo ważne, jak obronność oraz zabezpieczenie dostaw energii czy dostępności opieki zdrowotnej dla obywateli.

– Pałac Prezydencki będzie zawsze troszczył się o polskiego rolnika – zadeklarował Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki z Małżonką Martą Nawrocką byli gospodarzami uroczystej Gali AgroLiga 2025. W tegorocznej, 33. edycji konkursu Prezydent wyróżnił najlepszych polskich rolników oraz agroprzedsiębiorców.Laureaci: https://t.co/jzsBMTycX3 pic.twitter.com/wXiXb5EXXu— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Nawrocki wdzięczny za pracę polskich rolników

Prezydent zwrócił szczególną uwagę na to, jak duży wpływ na kondycję państwa i jego pomyślność mają gospodarstwa rolne, zwłaszcza te prowadzone przez całe rodziny. Złożył na ręce zaproszonych gości podziękowania za ich codzienny wysiłek oraz przyczynianie się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

– Dzięki Państwu Polacy są bezpieczni żywnościowo – zwrócił się do uczestników gali.

Przy tej okazji przypomniał również o swojej aktywności na polu prawodawczym. Chodziło o przygotowany przez niego projekt nowej ustawy mającej na celu ograniczenie obrotu rodzimymi gruntami, który ostatecznie został zatwierdzony przez Sejm i Senat.

– Wykonujecie Państwo ogromną pracę dla naszej Ojczyzny i budujecie nasze narodowe bezpieczeństwo. I za to Wam z całego serca dziękuję, gratulując tych laurów – mówił prezydent.

Marta Nawrocka na gali AgroLiga 2025

Uroczysta gala AgroLiga odbyła się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego małżonki, pierwszej damy Marty Nawrockiej, którzy wystąpili w roli gospodarzy. To właśnie w ich rękach spoczywał obowiązek uroczystego przekazania statuetek dla najbardziej zasłużonych przedstawicieli branży rolno-spożywczej.

Gdy część oficjalna dobiegła końca, prezydencka para udała się na przegląd przygotowanych przez zwycięzców stoisk z przysmakami, a także zapoznała się z ofertą zaprezentowaną przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Warto podkreślić, że odbywająca się w tym roku edycja AgroLigi nosiła już numer 33. Wydarzenie to jest nieprzerwanie kontynuowane od 1993 roku, stanowiąc doskonałą platformę do ukazywania sukcesów i stopnia nowoczesności polskich gospodarstw.

Kto został mistrzem AgroLigi 2025?

Na najwyższym stopniu podium i z tytułem Mistrza Krajowego AgroLigi 2025 w kategorii dla rolników stanął Damian Kacprzak z miejscowości Stare Paski, zlokalizowanej na terenie Mazowsza. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, to triumfowały Zakłady Mięsne Zakrzewscy ze Szczuczyna oraz Zakład Produkcji Mleczarskiej stanowiący część Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie.

Doceniono również trud i zaangażowanie osób, które zajęły drugie miejsca, oraz zwycięzców szczebla wojewódzkiego. Zmagania o miano najlepszych rolników objęte były patronatem kluczowych podmiotów sektora rolnego, z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na czele.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP