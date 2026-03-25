Robot w polskim Sejmie. Konfederacja zaprosiła nietypowego gościa

Robot Edward Warchocki w polskim parlamencie

Polska scena polityczna zyskała nietypowego uczestnika – humanoidalnego robota Unitree G1, który funkcjonuje pod imieniem Edward Warchocki. Ta maszyna szybko zyskała ogromną popularność w sieci, stając się prawdziwą sensacją. Sławę przyniosły jej publikowane w internecie nagrania, na których wchodzi w bezpośrednie interakcje z przechodniami, pełniąc swego rodzaju funkcję technologicznego twórcy internetowego. Jego obecność w Sejmie to efekt oficjalnego zaproszenia ze strony polityków Konfederacji. Wizyta ta natychmiast wywołała ożywioną debatę dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji oraz najnowszych technologii w przestrzeni publicznej. Pojawiają się pytania, czy to jedynie chwytliwa akcja marketingowa w sieci, czy może zapowiedź głębszych zmian w krajowej polityce.

Kim jest Unitree G1, znany jako Edward Warchocki?

Edward Warchocki to w rzeczywistości zaawansowany robot humanoidalny modelu Unitree G1, który od dłuższego czasu jest tematem numer jeden w polskiej przestrzeni internetowej. Twórcy maszyny wykreowali dla niej unikalną, internetową tożsamość, umieszczając ją w coraz to nowych, często nietypowych lokalizacjach. Tym razem zautomatyzowany gość przekroczył progi polskiego parlamentu z ramienia Konfederacji. W mediach społecznościowych błyskawicznie zaczęły krążyć wideo dokumentujące jego spacer po sejmowych korytarzach oraz wymianę zdań z posłami, co spotkało się z lawiną reakcji internautów.

Urządzenie opiera się na konstrukcji Unitree G1. Zgodnie z udostępnionymi danymi technicznymi, robot mierzy niespełna 132 centymetry i waży w granicach 35 kilogramów. Sukces całego przedsięwzięcia opiera się na krótkich materiałach wideo, w których maszyna nawiązuje kontakt z przypadkowymi osobami, odpowiada na zadawane pytania i zachowuje się jak typowy influencer ze świata technologii. Z medialnych doniesień wynika, że za stworzenie i rozwój tego projektu odpowiadają Bartosz Idzik oraz Radosław Grzelaczyk.

Konfederacja przyciągnęła do Sejmu robota, który zapowiedział, że nie obchodzi go polityka. Moim zdaniem to przyszłość parlamentaryzmu pic.twitter.com/qeir3fsUol— Dominika Długosz (@domi_dlugosz) March 25, 2026

Poruszenie w Sejmie po wizycie maszyny

Obecność sztucznej inteligencji w takiej formie na korytarzach sejmowych to wciąż zjawisko niezwykle rzadkie, co tłumaczy skalę wywołanego poruszenia. Przedstawiciele Konfederacji traktują tę wizytę jako manifest postępu technologicznego, akcentując tym samym konieczność inwestowania w rozwój robotyki i wdrażanie rozwiązań z zakresu AI w naszym kraju.

Dla wielu użytkowników sieci cała akcja to jednak wyłącznie polityczny zabieg PR-owy, obliczony na podbicie statystyk i wygenerowanie internetowego szumu. Bez względu na rzeczywiste motywy, Edward Warchocki zdecydowanie przekroczył granice bycia jedynie memem czy ciekawostką z TikToka. Po debiucie w sferze publicznej i mediach, wkroczył na polityczne salony. Niewykluczone, że temat ten będzie jeszcze wielokrotnie wracał do debaty, szczególnie w obliczu publikacji kolejnych materiałów z tego niecodziennego spotkania.

Ciekawy gość zawitał do polskiego Sejmu pic.twitter.com/7kyUxv5VDl— Michał Cichy (@MichalCichy) March 25, 2026

Przyszłość AI w polskiej polityce

Wielu komentatorów zastanawia się teraz nad długofalowymi skutkami tego typu wydarzeń. Chociaż obecnie wizyta robota w parlamencie traktowana jest w kategoriach ewenementu, to dynamika rozwoju sztucznej inteligencji jest imponująca. Pojawiają się dywagacje, czy w niedalekiej przyszłości maszyny nie staną się stałym elementem sejmowych komisji lub debat. Spotkanie z Edwardem Warchockim niezaprzeczalnie prowokuje do refleksji nad przyszłością, w której podział na świat ludzki i maszynowy może ulegać stopniowemu zatarciu, nawet w tak mocno osadzonych w tradycji strukturach państwowych.

