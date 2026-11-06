Roberta Metsola przemawiała w Sejmie. Posłowie PiS rozwinęli baner uderzający w Donalda Tuska

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przybyła do naszego kraju dzień wcześniej. W ramach wizyty odbyła już spotkania z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. W piątek, 6.11, Roberta Metsola pojawiła się w gmachu parlamentu, gdzie przywitał ją marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Roberta Metsola w Sejmie cytowała Wisławę Szymborską i Jana Pawła II

Polityczka zabrała głos na sejmowej sali plenarnej. W trakcie wystąpienia przytoczyła fragment utworu Wisławy Szymborskiej pod tytułem „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej”. Stwierdziła wówczas: „Tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono”. Następnie szefowa PE kontynuowała myśl słowami: „Bardzo niewiele narodów było tak przetestowanych, tak sprawdzonych jak Polska. Jednak Polska zawsze pokazywała i pokazuje, co oznacza możliwość wyłonienia się z takiego testu silniejszą, bardziej sprawiedliwą i dumniejszą”.

W dalszej części przemówienia szefowa europarlamentu zaznaczyła także, iż „najtwardsza stal jest wykuwana w najgorętszym ogniu, a polska stal, tak jak polski duch, jest niezłomna”, doceniając postawę Polaków.

W swoim sejmowym wystąpieniu Roberta Metsola nawiązała również do postaci Jana Pawła II. Zauważyła, że osoby wywodzące się z pokolenia papieża Karola Wojtyły doskonale rozumieją, iż patriotyzm oraz europejskość w żaden sposób się nie wykluczają. „Jako dzieci obserwowaliśmy upadek muru, koniec komunizmu i czuliśmy optymizm, który ucieleśniała Solidarność nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich Europejczyków. Prowadziły nas słowa kardynała z Krakowa, który został naszym papieżem i mówił do nas, nie lękajcie się” - zaznaczyła przewodnicząca.

Posłowie PiS z plakatami przeciwko Tuskowi. Premier odpowiada zdjęciem

W trakcie mowy szefowej PE parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości wyciągnęli żółte kartony z angielskimi hasłami głoszącymi, że „W Polsce trwa zamach stanu wszczęty przez Donalda Tuska”. Oprócz tego politycy opozycji rozciągnęli duży transparent z napisem „Tusk=dyktator”, a jeden z obecnych na sali posłów eksponował fotografię ukazującą funkcjonariuszy policji zgromadzonych przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego.

Na happening parlamentarzystów opozycji charakterystycznie zareagował sam szef rządu. Donald Tusk zamieścił na swoich profilach społecznościowych zdjęcie typu selfie wykonane na tle ław poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Opatrzył je krótkim podpisem: „Za chwilę zaczną śpiewać i sprzedawać zegarki”. Premier odniósł się w ten sposób do relacji telewizji Republika sprzed siedziby TK, podczas których stacja wciąż emituje reklamy zegarków, a także do wydarzeń ze sceny przed Trybunałem, gdzie mały koncert dla zebranych dał poseł Michał Wójcik.

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