Znęcanie się w powiecie miechowskim. 17-latek trafił do tymczasowego aresztu

Policja interweniowała w domu 17-latka

Miechowscy policjanci interweniowali 1 i 16 października 2026 roku po otrzymaniu informacji, że 17-latek był agresywny wobec matki i dziadka, z którymi mieszkał. Według komunikatu nastolatek nadużywał alkoholu i pod jego wpływem niszczył wyposażenie domu. Domownicy zawiadomili miechowską policję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Próba rozboju na dziadku i groźby z użyciem siekiery

Do kolejnej interwencji w miejscu zamieszkania 17-latka doszło 28 października 2026 roku. Policja podała, że 17-latek miał próbować dokonać rozboju na dziadku, posługując się niebezpiecznym narzędziem. Miał także grozić wujowi pozbawieniem życia przy użyciu siekiery. 17-latek został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej w Miechowie.

Tymczasowy areszt dla 17-latka z powiatu miechowskiego

Na podstawie zgromadzonych dowodów 17-latkowi przedstawiono trzy zarzuty. Zarzuty dotyczą znęcania się psychicznego i fizycznego nad członkami rodziny, usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz kierowania gróźb karalnych. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Miechowie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Sąd 28 października 2026 roku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl