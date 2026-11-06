Pijany kierowca zatrzymany w Woli Blizockiej. Miał dożywotni zakaz prowadzenia

Brawurowa jazda na drodze krajowej nr 64 w Woli Blizockiej

Policjanci z lubartowskiej drogówki patrolowali nieoznakowanym radiowozem drogę krajową nr 64 w Woli Blizockiej. Zwrócili uwagę na dostawczego Volkswagena. Kierowca wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej. Jechał również 133 km/h na odcinku, na którym obowiązywało ograniczenie prędkości do 90 km/h. Manewry zarejestrował wideorejestrator.

Kierowca był pijany i miał dożywotni zakaz prowadzenia

Funkcjonariusze zatrzymali Volkswagena do kontroli drogowej. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 36-letni kierowca miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że mężczyznę obowiązuje dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Kierowca został zatrzymany i trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w lubartowskiej komendzie.

Tymczasowy areszt dla 36-letniego kierowcy

Po zebraniu materiału dowodowego policja i prokuratura wystąpiły do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy przestępstw i wykroczeń drogowych wskazanych w komunikacie policji.

Źródło: Policja.pl