Usiłowanie zgwałcenia we Wrocławiu. Policja prosi kobiety o kontakt

Usiłowanie zgwałcenia we Wrocławiu. 37-latek trafił do aresztu

Policjanci z Wrocławia zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zgwałcenia. Wobec zatrzymanego sąd zastosował tymczasowy areszt. Z informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna mógł dopuścić się także innych przestępstw o podobnym charakterze. Ze względu na dobro śledztwa i aby uniknąć ewentualnych sugestii policja nie ujawnia dalszych szczegółów sprawy.

Policja prosi o kontakt kobiety, które mogły paść ofiarą 37-latka

Policjanci proszą o kontakt kobiety, które przypuszczają, że w 2026 roku mogły paść ofiarą tego mężczyzny, ale dotąd nie zgłosiły tego organom ścigania. Z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę można skontaktować się pod numerami 601 701 488 oraz 537 867 306. Udostępniono także adres e-mail [email protected]. Każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana przez policjantów i może mieć istotne znaczenie dla postępowania.

Źródło: Policja.pl