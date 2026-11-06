Usiłowanie zgwałcenia we Wrocławiu. Policja prosi kobiety o kontakt

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-06 11:00

Wrocławscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zgwałcenia. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Funkcjonariusze apelują do kobiet, które w 2026 roku mogły paść jego ofiarą i nie zgłosiły dotąd takich sytuacji organom ścigania.

Włączony niebieski sygnał świetlny na dachu radiowozu. O zatrzymaniu we Wrocławiu przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com

Usiłowanie zgwałcenia we Wrocławiu. 37-latek trafił do aresztu

Policjanci z Wrocławia zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zgwałcenia. Wobec zatrzymanego sąd zastosował tymczasowy areszt. Z informacji zebranych przez funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna mógł dopuścić się także innych przestępstw o podobnym charakterze. Ze względu na dobro śledztwa i aby uniknąć ewentualnych sugestii policja nie ujawnia dalszych szczegółów sprawy.

Policja prosi o kontakt kobiety, które mogły paść ofiarą 37-latka

Policjanci proszą o kontakt kobiety, które przypuszczają, że w 2026 roku mogły paść ofiarą tego mężczyzny, ale dotąd nie zgłosiły tego organom ścigania. Z funkcjonariuszami prowadzącymi sprawę można skontaktować się pod numerami 601 701 488 oraz 537 867 306. Udostępniono także adres e-mail [email protected]. Każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana przez policjantów i może mieć istotne znaczenie dla postępowania.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI