Agresja wobec policjantów w gminie Goleniów. 21-latek aresztowany na dwa miesiące

Agresja wobec policjantów w gminie Goleniów

Do zdarzenia doszło 4 listopada około godziny 15. Policjanci z Goleniowa zostali skierowani do jednego z domów na wsi na terenie gminy Goleniów. Na miejscu miał agresywnie zachowywać się 21-latek, który kilka godzin wcześniej opuścił prokuraturę. W związku z wcześniejszą interwencją objęto go dozorem Policji. Według komunikatu podczas tamtego zdarzenia miał stosować przemoc wobec funkcjonariuszy, naruszyć ich nietykalność cielesną i ich znieważyć.

21-latek zatrzymany po interwencji policji

Podczas kolejnej interwencji mężczyzna nie podporządkował się poleceniom wydawanym przez policjantów. Miał zachowywać się agresywnie, używać wulgaryzmów i znieważać funkcjonariuszy. Mimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem ignorował polecenia. Policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego i zatrzymali 21-latka.

21-latek aresztowany na dwa miesiące

Podczas przewożenia i umieszczania w radiowozie 21-latek nadal miał zachowywać się agresywnie. Według policji stawiał czynny opór, pluł w stronę funkcjonariuszy oraz kopnął jednego z nich w klatkę piersiową. 5 listopada mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Goleniowie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące.

Źródło: Policja.pl