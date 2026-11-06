Paszport Zbigniewa Ziobry unieważniony z błędem. Posłowie PiS żądają wyjaśnień od MSWiA

• Sąd dopatrzył się wad prawnych i uchylił wcześniejszą decyzję wojewody mazowieckiego dotyczącą unieważnienia paszportu.• Parlamentarzyści w swojej interpelacji oceniają, że działania te ośmieszają rządową administrację i mogły wynikać z nacisków politycznych.• Opozycja żąda od szefa resortu wskazania winnych urzędników oraz wyliczenia całkowitych kosztów tego postępowania.

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Sąd uchyla decyzję wojewody w sprawie paszportu Zbigniewa Ziobry

Przedmiotem sporu jest postanowienie wydane przez wojewodę mazowieckiego 16 grudnia 2025 roku, które unieważniało paszport byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Rozstrzygnięcie to nie utrzymało się jednak w mocy, ponieważ 11 września 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. Interwencję w tej sprawie podjęli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki oraz Michał Woś. Autorzy interpelacji przekonują, że cała ta sytuacja obnaża „kompromitujący sposób prowadzenia postępowania przez organ administracji rządowej”.

Parlamentarzyści zwracają uwagę, że kluczowym uchybieniem w procedurze była fikcyjność doręczenia korespondencji, a brak skuteczności tego działania jednoznacznie wynikał ze zgromadzonych dowodów. Politycy podkreślają, że odebranie obywatelowi ważnego paszportu głęboko ingeruje w jego prawa, dlatego urzędnicy nie mogą podejmować takich kroków na podstawie wadliwych przesłanek prawnych.

Dariusz Matecki i Michał Woś zarzucają urzędnikom działanie pod presją polityczną

Autorzy pisma, posłowie Dariusz Matecki i Michał Woś, stawiają tezę, że błędne rozstrzygnięcie urzędników mogło być efektem wywierania na nich nacisków politycznych. „Polityczna presja nie zwalnia urzędników z przestrzegania Kodeksu postępowania administracyjnego” – zaznaczają parlamentarzyści w swoim wystąpieniu. Politycy przypominają przy tym, że to minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiada za nadzór nad pracą wojewody, w związku z czym kierowany przez niego resort ma obowiązek wyjaśnić zaistniałe uchybienia.

W treści złożonej interpelacji znalazły się także bardzo ostre zarzuty wymierzone bezpośrednio w obecny gabinet. Zdaniem obu parlamentarzystów opozycji „rząd Donalda Tuska wykorzystuje aparat państwa do atakowania opozycji w sposób znany w Rosji”, co stanowi bezpośrednie podsumowanie działań administracji w tej sprawie.

Posłowie PiS pytają MSWiA o koszty sprawy paszportu Zbigniewa Ziobry

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaadresowali do szefa MSWiA szczegółową listę pytań w tej sprawie. Parlamentarzyści domagają się ujawnienia nazwisk urzędników prowadzących postępowanie dotyczące paszportu Zbigniewa Ziobry oraz wskazania osoby, która złożyła podpis pod finalną decyzją. Oczekują także precyzyjnego wyjaśnienia podstaw prawnych, które pozwoliły uznać doręczenie pism za w pełni skuteczne.

Bardzo ważnym wątkiem poruszonym w piśmie są obciążenia finansowe dla skarbu państwa, wynikające z wadliwego rozstrzygnięcia urzędników. Autorzy interpelacji dopytują o sumy wydane na pomoc prawną i proces sądowy oraz o ewentualne roszczenia odszkodowawcze. Interesuje ich również to, czy po rozstrzygnięciu sądu w resorcie lub urzędzie wojewódzkim ruszyły kontrole służbowe mające na celu ukaranie winnych zaniedbań.

Parlamentarzyści opozycji oczekują teraz od szefa resortu spraw wewnętrznych szczegółowych i merytorycznych wyjaśnień w każdej z poruszonych kwestii. Zażądali ponadto udostępnienia dokumentów z przeprowadzonych w tej sprawie kontroli oraz jednoznacznego wskazania urzędników, którzy odpowiadają za wytknięte przez sąd błędy proceduralne.