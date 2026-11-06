Zatrzymanie w Poznaniu. 35-latek podejrzany o kierowanie grupą fałszującą recepty trafił do aresztu

Fałszywe recepty i narkotyczne leki. Sprawę prowadzi policja w Pile

Sprawę wystawiania fałszywych recept oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości leków narkotycznych prowadzą policjanci z Piły pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. O postępowaniu informowano w czerwcu 2026 roku. Sprawa rozpoczęła się po zgłoszeniu mieszkańca Piły, który zauważył podejrzaną receptę na swoim internetowym koncie pacjenta. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną podjęli czynności po zgłoszeniu i, jak wynika z komunikatu, odkryli proceder na dużą skalę.

11. zatrzymanie w sprawie fałszywych recept

29 października policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Pile zatrzymali w Poznaniu 35-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Było to 11. zatrzymanie w tej sprawie. Policja podaje, że mężczyzna jest kojarzony ze środowiskiem freak fightów i reality show. Usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą

Zarzut dotyczy kierowania grupą, która miała wytwarzać i posługiwać się fałszywymi receptami, nielegalnie pozyskiwać znaczne ilości produktów leczniczych i środków psychoaktywnych, a następnie wprowadzać je do obrotu. Policjanci potwierdzili, że 35-latek prowadził ten proceder przez blisko 3 lata i uczynił z niego stałe źródło dochodu. Straty na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano na ponad 1 mln zł. 30 października Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za zarzucane przestępstwo grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl