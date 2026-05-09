Ziemkiewicz z żoną szczerze o życiu w grzechu. Ujawnili prawdę o pierwszych małżeństwach

Aleksandra Ciejek to znana aktorka. Rafał Ziemkiewicz doczekał się z nią dwóch córek

Rafał Ziemkiewicz od wielu lat dzieli życie z Aleksandrą Ciejek. Wybranka publicysty jest postacią doskonale znaną widzom z ekranów telewizyjnych. Jej najsłynniejszą kreacją była rola Angeliki Tracz w popularnej telenoweli „Plebania”. Artystka występowała również jako opiekunka kotów w dziecięcym formacie „Budzik” oraz zaliczyła epizody w licznych serialach, takich jak: „Pensjonat pod Różą”, „Ojciec Mateusz”, „Na dobre i na złe”, „Druga szansa”, „W rytmie serca” czy „Korona królów”. Dodatkowo w 2017 roku została gospodynią programu reality show „Rodzina sama w domu” emitowanego na antenie TVP2. Owocem miłości publicysty i aktorki są dwie dorosłe już córki, z których najstarsza niedawno świętowała swoje zaręczyny.

Związek z artystką jest drugim małżeństwem w życiu dziennikarza. Obecna relacja Ziemkiewicza trwa zdecydowanie dłużej niż jego pierwsza sformalizowana więź. W przeszłości publicysta odniósł się do swojego pierwotnego związku w dość nieoczekiwanym kontekście, komentując słowa papieża Franciszka. Ojciec Święty apelował, by w relacjach małżeńskich stale pamiętać o stosowaniu trzech zwrotów: „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam”. Ziemkiewicz skwitował te rady w charakterystyczny dla siebie sposób:

– W moim pierwszym małżeństwie „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” królowało. Ani razu się nie pokłóciliśmy. Nawet podczas rozwodu wersal. Tak że tego. Co innego drugie małżeństwo.

Aleksandra Ciejek u Moniki Jaruzelskiej. Żona Rafała Ziemkiewicza bez owijania w bawełnę o rozwodzie

Dziennikarz i aktorka stanowią wyjątkowo zgrany duet, jednak oboje niosą ze sobą bagaż nieudanych relacji formalnych. O specyfice swojego niesakramentalnego związku opowiedzieli podczas gościnnej rozmowy na kanale Moniki Jaruzelskiej. Jak się okazuje, rozwodnikiem jest nie tylko Rafał Ziemkiewicz, ale również jego obecna żona. Publicysta zauważył, że temat jego pierwszego małżeństwa i rozstania regularnie powraca niemal w każdym udzielanym przez niego wywiadzie. Z kolei Aleksandra Ciejek postanowiła wyłożyć karty na stół i wprost opisać ich obecną sytuację życiową i duchową.

Aktorka podkreśliła, że warto otwarcie poruszać takie tematy. Jej zdaniem dzielenie się podobnym doświadczeniem może stanowić realne wsparcie dla wierzących osób, które znalazły się na życiowym zakręcie, udowadniając im, że po rozwodzie wciąż można zbudować wartościową relację z nowym partnerem. O bolesnych decyzjach z przeszłości wypowiedziała się w następujących słowach:

– Bardzo tego żałujemy, mamy głębokie poczucie, że tak nie powinno być, i żałujemy, że tak się stało. Jednak jest ta szansa w życiu — można udowodnić swoim życiem, że staramy się, na ile to możliwe, choć jesteśmy w związku niesakramentalnym, żyć tak, jakbyśmy byli w małżeństwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że według prawa kanonicznego żyjemy w grzechu permanentnym, mamy tego świadomość. Tylko co z tym życiem dalej zrobić?

Żona publicysty przywołała także poruszającą sytuację rodzinną sprzed lat. Córki pary, obserwując, że ich rodzice w kościele nigdy nie podchodzą do ołtarza po komunię świętą, zaczęły dopytywać o powody. Jedna z dziewczynek zastanawiała się głośno, czy brak wspólnego mieszkania i widywanie się jedynie sporadycznie uchroniłoby jej rodziców przed życiem w stanie ciągłego grzechu.

Aleksandra Ciejek zwieńczyła swoją wypowiedź, zaznaczając, że wspólnie z mężem uczęszczają na msze święte oraz przystępują do sakramentu spowiedzi, jednak powstrzymują się od przyjmowania eucharystii. Małżonkowie z pełną pokorą zaakceptowali tę duchową blokadę jako bezpośrednie następstwo swoich własnych decyzji. Aktorka stwierdziła, że choć ich ścieżka nie jest wolna od wyzwań, oboje świadomie ponoszą konsekwencje dokonanych wyborów życiowych.

