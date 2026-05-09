Rosja naprawdę nam zagraża? Sondaż pokazał podział wśród Polaków

Polacy obawiają się Rosji? Sondaż wskazuje na podziały

Choć politycy często wspominają o możliwym niebezpieczeństwie grożącym nam ze strony Rosji, tylko nieco ponad połowa Polaków im wierzy. Jak pokazuje badanie zrealizowane przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, 53,9 proc. respondentów uważa, że istnieje faktyczne ryzyko agresji. W tej grupie 16,2 proc. zaznaczyło odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 37,7 proc. – „raczej tak”. Inaczej do sprawy podchodzi 40 proc. ankietowanych, z czego 24,3 proc. wskazało opcję „raczej nie”, natomiast 15,7 proc. jest w pełni przekonanych o braku zagrożenia. Odpowiedzi nie potrafiło udzielić 6,1 proc. osób.

Sondaż ujawnia również istotne różnice w zależności od sympatii politycznych. Największy poziom lęku występuje u zwolenników ugrupowań tworzących koalicję rządzącą – 66 proc. z nich czuje obawę przed rosyjskim atakiem, z czego co piąty wybiera opcję „zdecydowanie tak”. Zdecydowanie inny stosunek do sprawy mają wyborcy Konfederacji. W tym gronie tylko 16 proc. obawia się agresji, podczas gdy 66 proc. jest o to spokojnych. Wśród sympatyków tej formacji odnotowano także najwyższy odsetek niezdecydowanych, wynoszący 18 proc.

Donald Tusk ostrzega przed Rosją. Różne oceny słów premiera

W grupie popierającej partie opozycyjne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację oraz Razem, zdania są bardziej zróżnicowane. Z jednej strony 41 proc. ankietowanych wyraża obawy o atak ze strony Rosji, z drugiej – 51 proc. zachowuje w tej kwestii spokój. Dyskusja o obronności ożyła po głośnych wypowiedziach premiera. W rozmowie opublikowanej w „Financial Times” pod koniec kwietnia Donald Tusk podkreślał, że niebezpieczeństwo ze Wschodu trzeba brać na poważnie.

– Mam na myśli perspektywę krótkoterminową, raczej miesiące niż lata – stwierdził premier.

Wypowiedź szefa rządu wywołała spore poruszenie. Znalazły się głosy traktujące te słowa jako konieczny alarm, jak i takie, które zarzucały premierowi sianie niepotrzebnej paniki. Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski zrealizowano między 24 a 26 kwietnia 2026 roku. W badaniu wzięła udział reprezentatywna próba tysiąca dorosłych mieszkańców Polski, a opinie zbierano metodami internetowymi i telefonicznymi.