Tłumy znanych osób na pogrzebie Olechowskiego. Wśród żałobników laureat Oscara

Były minister spraw zagranicznych odszedł 25 kwietnia, mając 78 lat. Jego bliscy pożegnali go w środę, 6 maja. Głównym celebransem żałobnej mszy w był kardynał Kazimierz Nycz. Koncelebrował ją też ksiądz Kazimierz Sowa, który prywatnie jest bratem posła Koalicji Obywatelskiej, Marka Sowy.

W ostatniej drodze politykowi towarzyszyło szerokie grono polityków. Na cmentarzu pojawili się m.in. premier Donald Tusk, były prezydent Bronisław Komorowski i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Grzegorz Schetyna, Leszek Balcerowicz, Tomasz Grodzki, Krzysztof Kwiatkowski, Paweł Graś, Kazimierz Michał Ujazdowski, Gromosław Czempiński, Marcin Święcicki i Paweł Piskorski.

Uroczystość zgromadziła prominentnych przedstawicieli polskiego biznesu. Zmarłego pożegnali Anna Woźniak-Starak wraz z Jerzym Starakiem, a także Katarzyna Frank-Niemczycka i Zbigniew Niemczycki. Z racji rozległych kontaktów Andrzeja Olechowskiego w świecie mediów, w tłumie żałobników dostrzec można było prezentera Piotra Kraśkę.

Zjawił się również nagrodzony Oscarem ( w 1994 roku odebrał nagrodę za najlepszą scenografię do filmu „Lista Schindlera” w reżyserii Stevena Spielberga) scenograf filmowy Allan Starski ze swoją żoną, Wiesławą Starską.

Andrzej Olechowski był człowiekiem renesansu. Od polityki po dziennikarstwo muzyczne

Zmarły zapisał się w historii Polski przede wszystkim jako wytrawny gracz polityczny. W 2001 roku wspólnie z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim powołał do życia Platformę Obywatelską. Ze względu na polityczną współpracę media okrzyknęły ich mianem „trzech tenorów”. Aktywność Andrzeja Olechowskiego wykraczała jednak daleko poza ramy partyjne, obejmując bardzo liczne dziedziny życia publicznego.

Były minister angażował się w funkcjonowanie prestiżowych organizacji. Zasiadał we władzach takich instytucji jak Fundacja im. Stefana Batorego, Komisja Trójstronna, Klub Wschodni, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Studiów Wschodnich oraz Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji. Zmarły polityk chętnie dzielił się również swoją wiedzą ze studentami, prowadząc wykłady na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Civitas i stołecznej Akademii Teologii Katolickiej.

W swojej bogatej karierze kierował resortami finansów oraz spraw zagranicznych. Pracował jako ekspert gospodarczy, sprawował funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego i szefował radzie nadzorczej jednego z dużych banków. Dwukrotnie ubiegał się także o urząd prezydenta RP. Mniej znanym epizodem w jego życiorysie była praca w charakterze dziennikarza muzycznego. Na pogrzebie polityka stawił się jego przyjaciel ze szkolnej ławki, znany radiowiec Wojciech Mann.

