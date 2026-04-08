Rafał Trzaskowski w ogniu krytyki za odstrzał dzików. Łukasz Litewka i Piotr Jacoń zabrali głos

Parlamentarzysta publicznie skrytykował działania prezydenta stolicy w mediach społecznościowych.

Publikacja polityka wywołała natychmiastową i niezwykle burzliwą reakcję opinii publicznej.

Wśród osób oburzonych zaistniałą sytuacją znalazł się między innymi rozpoznawalny prezenter stacji TVN24.

Szczegóły tej kontrowersyjnej sprawy opisujemy w dalszej części materiału.

Łukasz Litewka uderza w Rafała Trzaskowskiego za incydent na Mokotowie

Szóstego kwietnia w przestrzeni internetowej pojawił się bardzo emocjonalny wpis, którego autorem jest reprezentant Nowej Lewicy. Łukasz Litewka opisał w nim szokującą sytuację z warszawskiego Mokotowa, gdzie jedna z mieszkanek wezwała służby do stada dzików niszczących jej wiosenne kwiaty. Na miejscu błyskawicznie zjawiła się ekipa, która na oczach zszokowanych świadków, w tym najmłodszych, zlikwidowała siedem zwierząt, z czego aż sześć stanowiły warchlaki. Martwe sztuki miały zostać po prostu wrzucone do pojemników na odpady. Polityk opublikował drastyczną fotografię z miejsca zdarzenia i skierował bezpośrednie słowa do włodarza stolicy.

Sonda Jak oceniasz działalność Rafała Trzaskowskiego? Dobrze Średnio Źle Trudno powiedzieć

„W Warszawie święta obchodzono w wyjątkowy sposób. Osoba mieszkająca w bloku zgłosiła, że przy jej tulipanach kręci się kilka dzików. Dokładnie 7 dzików w tym 6 małych. Wszystkie po kilkunastu minutach zostały odstrzelone na oczach mieszkańców (w tym dzieci) i wrzucone do kubłów na śmieci. Panie Rafał Trzaskowski żeby Pana służby tak szybko działały, tam gdzie są potrzebne. Trudno gratulować "interwencji". Te obrazki zostaną dłużej niż te tulipany”

Piotr Jacoń z TVN24 i internauci bezlitośnie oceniają działania władz Warszawy

Pod publikacją posła błyskawicznie zaroiło się od negatywnych opinii pod adresem miejskich urzędników. Użytkownicy sieci nie kryli swojego głębokiego oburzenia brutalnym finałem mokotowskiej interwencji służb.

„Super...Polska-walczy się żeby psy spały na kanapach (i popieram), tymczasem inne zwierzęta są traktowane jak zwykłe śmieci...obrzydliwe i chore!”

„Brak mi słów na to bestialstwo”

„Nie wierzę.... szok! Człowiek to najgorsze stworzenie z istniejących!”

„"Uśmiechnięta" Warszawa pokazała prawdziwe oblicze!!!”

„Obawiam się, że to już koniec Rafała Trzaskowskiego w Warszawie…”

Swoje trzy grosze do dyskusji dorzucił również Piotr Jacoń. Dziennikarz znany z anteny TVN24 postanowił zwięźle wyrazić swoją dezaprobatę za pośrednictwem profilu na Instagramie. - To jest hańba Rafale Trzaskowski - napisał.

Warto jednak zaznaczyć, że w gąszczu oskarżeń pojawiły się także głosy stające w obronie prezydenta stolicy. Część komentujących zwracała uwagę przede wszystkim na fundamentalne kwestie bezpieczeństwa ludzi.

„Miasto to nie miejsce dla dzików Panie Litewka. Bodajże pierwszy raz w dziejach zgadzam się z Trzaskowskim”

„Niestety, nie zgadzam się w większością. Dzik to nie świnka morska, która może co najwyżej ugryźć czy podrapać. Dzik jest niebezpieczny a zwłaszcza locha z młodymi. Wyobraźmy sobie dziecko, które biegnie do małego dzika i reakcję lochy. Może stać się tragedia”