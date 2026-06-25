Rafał Trzaskowski reaguje na skandal w Szpitalu Południowym. Ważą się losy absolutorium dla prezydenta

Przedstawiciele samorządu decydują o losach prezydenta stolicy podczas kluczowej sesji, a frakcja Lewicy kategorycznie odmawia wsparcia w kwestii absolutorium, powołując się na skandal w Szpitalu Południowym.

Włodarz miasta zareagował na oskarżenia dotyczące placówki medycznej obietnicą drobiazgowego śledztwa, zainicjowaniem wewnętrznej kontroli oraz oficjalnym doniesieniem do organów ścigania, jednocześnie prosząc o wstrzymanie się od pochopnych wyroków.

Podczas spotkania warszawskich radnych pojawiły się oficjalne żądania dymisji trojga wysokich rangą urzędników, w tym odpowiedzialnej za sektor medyczny Renaty Kaznowskiej i zasiadającej we władzach wspomnianej lecznicy Aldony Machnowskiej-Góry.

Warszawski samorząd przystąpił do kluczowych rozstrzygnięć dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzielenia wotum zaufania dla Rafała Trzaskowskiego. Sytuację włodarza mocno komplikuje niedawne ujawnienie skali problemów w Szpitalu Południowym, co bezpośrednio wpłynęło na woltę miejskiej Lewicy i wycofanie politycznego poparcia.

Sama sesja rozpoczęła się od bardzo mocnego uderzenia i serii żądań personalnych. Radni zażądali natychmiastowego usunięcia ze stanowiska wiceprezydent Renaty Kaznowskiej, która w strukturach ratusza nadzoruje obszar zdrowia. Na liście osób do zwolnienia znalazł się również dyrektor od spraw bezpieczeństwa Tomasz Mencina oraz Aldona Machnowska-Góra, łącząca funkcje miejskie z obecnością w radzie nadzorczej problematycznego szpitala. Po lawinie wniosków przewodniczący zarządził techniczną przerwę do kwadransa po godzinie jedenastej.

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Rafał Trzaskowski zabiera głos w sprawie Szpitala Południowego

Po powrocie na salę obrad do mównicy podszedł sam prezydent stolicy, aby zmierzyć się z falą oskarżeń. Rafał Trzaskowski w swoim wystąpieniu odniósł się bezpośrednio do kryzysu w miejskiej lecznicy i zobowiązał się do absolutnie bezkompromisowego zbadania wszelkich podnoszonych publicznie wątpliwości.

„Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, to wszystkie osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Ta sprawa zostanie wyjaśniona do końca", dodając, że proces ten będzie prowadzony "konsekwentnie, transparentnie i do bólu wyjaśniamy całą tę sprawę” – mówił Rafał Trzaskowski.

Włodarz miasta przekazał zebranym informacje o natychmiastowym zleceniu kompleksowego audytu w murach Szpitala Południowego. Równolegle skierował oficjalne zawiadomienie do śledczych, aby to powołane do tego służby zbadały każdy aspekt tej skomplikowanej sytuacji. Zaapelował jednocześnie do polityków o powstrzymanie się od wydawania medialnych wyroków do czasu formalnego zakończenia prokuratorskich czynności.

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Włodarz stolicy przypomniał radnym głośny wywiad z dwudziestego trzeciego czerwca, w którym były szef jednego z oddziałów Szpitala Południowego ujawnił w mediach szokujące kulisy pracy w placówce. Lekarz opowiadał o gigantycznych zaniedbaniach organizacyjnych, braku elementarnych kompetencji wśród kadry i sugerował bezpośredni związek tych patologii z tragicznymi zgonami pacjentów.

„Czy te słowa mają pokrycia w faktach? Ustali prokuratura, ale po takich słowach zrobiłem to, co jest moim obowiązkiem - Trzaskowski złożył zawiadomienie do prokuratora generalnego z prośbą o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających” – stwierdził Rafał Trzaskowski. – „Rozumiem emocje, rozumiem też chęć politycznej gry, ale tu chodzi o jasne dla wszystkich ustalenie faktów” – dodał.

Przygotowaliśmy specjalną galerię zdjęć, w której można dokładnie zobaczyć prywatne wnętrza i warunki mieszkaniowe Rafała Trzaskowskiego.