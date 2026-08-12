Najman ocenia wystąpienia Nawrockiego. Wskazał na zaskakujące podobieństwo

Spis treści Najman o Nawrockim: powinien być sobą

Marcin Najman, który zasłynął z częstego komentowania życia publicznego, postanowił dokładnie przyjrzeć się publicznym przemówieniom Karola Nawrockiego, zauważając w nich dość niespodziewane zapożyczenia zza oceanu.

Z punktu widzenia byłego pięściarza, sposób bycia Nawrockiego został w dużej mierze skopiowany od Donalda Trumpa, co widać zarówno w jego sposobie mówienia, jak i w oprawie wizualnej wystąpień.

W swojej wypowiedzi Najman zaznaczył, że byłoby o wiele lepiej, gdyby potencjalna głowa państwa inspirowała się bardziej znaczącymi postaciami historycznymi, wymieniając w tym kontekście Ronalda Reagana.

Marcin Najman regularnie i z zaangażowaniem dzieli się swoimi przemyśleniami na temat polityki na platformach społecznościowych. W swoim najnowszym wpisie postanowił ocenić styl zaprezentowany przez Karola Nawrockiego.

Były sportowiec zauważył wyraźne podobieństwa między sposobem organizacji wydarzeń publicznych przez Nawrockiego, a stylem preferowanym przez Donalda Trumpa, wskazując na identyczną scenografię i retorykę. Amerykański polityk jest przecież prezydentem-elektem Stanów Zjednoczonych.

Najman o Nawrockim: powinien być sobą

– To nie są słowa krytyki. Bo wielu ludzi może odbierać to dobrze, że prezydent Nawrocki wzoruje się na Donaldzie Trumpie. Retoryka, scenografie przed urzędem, et cetera. Ja jednak wolałbym, aby prezydent Polski nikogo nie naśladował, tylko był sobą – napisał Najman na X. Wpis był zilustrowany zestawieniem zdjęć Nawrockiego i Trumpa.

Najman podkreślił przy tym, że jego intencją nie jest bezpardonowy atak na kandydata na najważniejszy urząd w państwie. Wyraził jednak jasne przekonanie, że bezkrytyczne naśladowanie zachowań zagranicznych polityków nie jest dla niego przekonujące.

– Tylko jednego żałuję, że skoro już nasz prezydent wzoruje się na prezydencie USA, to akurat na Trumpie, a mógł na kimś naprawdę wielkim, czyli Ronaldzie Reaganie. Szkoda – napisał były zawodnik MMA.

Swoją ocenę Najman oparł wyłącznie na zewnętrznych aspektach funkcjonowania kandydata na prezydenta w przestrzeni publicznej. Zamiast wchodzić w szczegóły potencjalnych decyzji Nawrockiego, skoncentrował się na analizie jego przemówień, obranej retoryki i ogólnego kreowania wizerunku.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy znany zawodnik sztuk walki bierze pod lupę aktywność Karola Nawrockiego. W przeszłości komentował już chociażby sposób, w jaki Nawrocki odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa na temat żołnierzy paktu północnoatlantyckiego.

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