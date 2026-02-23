Zamieszki po śmierci bossa kartelu. Radosław Sikorski mówi wprost o ewakuacji Polaków

Meksyk pogrąża się w chaosie po likwidacji szefa kartelu narkotykowego El Mencho.

Minister Radosław Sikorski wyjaśnia, czy rząd planuje sprowadzenie Polaków do kraju.

Służby dyplomatyczne trzymają rękę na pulsie i wydają ostrzeżenia dla podróżnych.

Niepokoje po likwidacji El Mencho

Meksykańskie społeczeństwo mierzy się z falą niepokojów, która wybuchła po doniesieniach o śmierci Nemesia Oseguery Cervantesa, znanego w półświatku jako „El Mencho”. Eliminacja barona narkotykowego skutkowała serią brutalnych incydentów w różnych regionach kraju. Podpalenia, blokady dróg oraz starcia zbrojne budzą uzasadniony lęk, także wśród przebywających tam obcokrajowców. W reakcji na te wydarzenia, polska dyplomacja wystosowała specjalny apel do obywateli RP.

Sikorski komentuje sprawę bezpieczeństwa

Do napiętej sytuacji odniósł się szef polskiego MSZ. Radosław Sikorski przekazał oficjalne stanowisko rządu dotyczące losu Polaków przebywających za oceanem.

„w kraju dochodzi do aktów przemocy, w dalszym ciągu apelujemy, by bez potrzeby do Meksyku się nie wybierać” - zaznaczył minister Radosław Sikorski.

Z wypowiedzi ministra wynika, że mimo powagi sytuacji, władze w Warszawie nie podjęły jeszcze decyzji o uruchomieniu procedury ewakuacyjnej. Rząd zachowuje jednak podwyższoną czujność i dokładnie analizuje spływające raporty.

Szymon Hołownia o swoim zdrowiu. Padły ostre słowa o "wyoutowaniu"

Dyplomaci trzymają rękę na pulsie

W komunikacie resortu zapewniono, że polskie służby konsularne nieustannie śledzą bieg wydarzeń.

„Polska placówka w Meksyku na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń” - podkreślono w komunikacie.

Dla rodzin osób przebywających w Meksyku jest to kluczowa wiadomość. Oznacza ona, że personel dyplomatyczny jest w gotowości, by reagować adekwatnie do zmieniających się warunków bezpieczeństwa.

MSZ odradza podróże

Rekomendacja ministerstwa jest klarowna: jeśli wyjazd nie jest absolutnie konieczny, należy z niego zrezygnować. Bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem, a obecne napięcia mogą trwać dłużej, niż początkowo zakładano. Polacy, którzy już znajdują się na terytorium Meksyku, powinni zachować szczególną ostrożność, unikać zagrożonych rejonów i nasłuchiwać komunikatów lokalnych służb.

Dynamiczny rozwój wypadków

Kryzysy wywołane wojnami gangów cechują się dużą nieprzewidywalnością, a sytuacja potrafi zmienić się błyskawicznie. Dlatego tak istotna jest ciągła praca polskiej placówki. Stanowisko MSZ pozostaje na ten moment niezmienne: brak planów natychmiastowej ewakuacji, ale jednocześnie stanowcze odradzanie wyjazdów turystycznych.

Poniżej galeria zdjęć: Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio

6

Prof. Słomka: PiS robi z wyborców ZAKŁADNIKÓW politycznej gry | Express Biedrzyckiej