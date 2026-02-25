Marta Nawrocka zadała szyku w Pałacu Prezydenckim. Ten dodatek zrobił różnicę

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie przyjął pod swoje skrzydła ruch harcerski, sprawując nad nim Honorowy Protektorat zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Decyzja ta została ogłoszona w szczególnym momencie, bo w setną rocznicę Dnia Myśli Braterskiej. Karol Nawrocki nie ukrywał, że objęcie tej funkcji traktuje jako ogromne wyróżnienie oraz wyzwanie, zwracając uwagę na ponadczasowe cnoty pielęgnowane przez skautów, które swym zasięgiem wykraczają daleko poza granice państw.

„To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie, że w tym wyjątkowym dniu mam możliwość objąć Protektoratem wszystkie ruchy harcerskie w Polsce i na świecie” – powiedział. „Dzień Myśli Braterskiej mówi o wartościach uniwersalnych, o przyjaźni, braterstwie, służbie drugiemu człowiekowi, ma głęboki aspekt edukacyjny i wychowawczy” – dodał, podkreślając ich ponadnarodowy charakter.

Nawiązanie do Józefa Piłsudskiego

Głowa państwa przypomniała o nierozerwalnych więzach łączących skauting z walką o wolność ojczyzny. W swoim wystąpieniu prezydent przywołał postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1920 roku, przyjmując podobny patronat, wyraził wdzięczność harcerzom za ich poświęcenie i kluczowy wkład w procesie odzyskiwania niepodległości w 1918 roku.

„Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski” – akcentował.

Marta Nawrocka w garniturze w prążki

Podczas wydarzenia u boku męża oraz ministra Wojciecha Kolarskiego obecna była także pierwsza dama, która przyciągnęła uwagę zgromadzonych swoim strojem. Marta Nawrocka zdecydowała się na ponadczasową elegancję, zakładając granatowy damski garnitur w subtelne prążki, który zestawiła z klasyczną białą koszulą. Monochromatyczność przełamała wzorzysta apaszka w odcieniach bieli, granatu i czerwieni, dodająca całości nieco swobodniejszego charakteru. Dopełnieniem wizerunku były granatowe buty na obcasie oraz gładko upięty kok. Trzeba przyznać, że prezydentowa wyglądała w tym wydaniu doskonale.

