Marta Nawrocka zadała szyku w Pałacu Prezydenckim. Ten dodatek zrobił różnicę

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-02-25 16:37

Uroczystość objęcia przez Karola Nawrockiego honorowego protektoratu nad harcerstwem stała się okazją do świętowania Dnia Myśli Braterskiej. W Pałacu Prezydenckim nie zabrakło również pierwszej damy. Marta Nawrocka postawiła na klasyczną elegancję przełamaną jednym, wyrazistym akcentem, który przyciągnął uwagę obserwatorów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie przyjął pod swoje skrzydła ruch harcerski, sprawując nad nim Honorowy Protektorat zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Decyzja ta została ogłoszona w szczególnym momencie, bo w setną rocznicę Dnia Myśli Braterskiej. Karol Nawrocki nie ukrywał, że objęcie tej funkcji traktuje jako ogromne wyróżnienie oraz wyzwanie, zwracając uwagę na ponadczasowe cnoty pielęgnowane przez skautów, które swym zasięgiem wykraczają daleko poza granice państw.

„To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne zobowiązanie, że w tym wyjątkowym dniu mam możliwość objąć Protektoratem wszystkie ruchy harcerskie w Polsce i na świecie” – powiedział.

„Dzień Myśli Braterskiej mówi o wartościach uniwersalnych, o przyjaźni, braterstwie, służbie drugiemu człowiekowi, ma głęboki aspekt edukacyjny i wychowawczy” – dodał, podkreślając ich ponadnarodowy charakter.

Nawiązanie do Józefa Piłsudskiego

Głowa państwa przypomniała o nierozerwalnych więzach łączących skauting z walką o wolność ojczyzny. W swoim wystąpieniu prezydent przywołał postać marszałka Józefa Piłsudskiego, który w 1920 roku, przyjmując podobny patronat, wyraził wdzięczność harcerzom za ich poświęcenie i kluczowy wkład w procesie odzyskiwania niepodległości w 1918 roku.

Ranking najlepszych pierwszych dam III RP. Pozycja Marty Nawrockiej jest zaskoczeniem

„Harcerstwo wrośnięte jest wprost w polski nurt niepodległościowy i nurt suwerennej Polski” – akcentował.

Marta Nawrocka w garniturze w prążki

Podczas wydarzenia u boku męża oraz ministra Wojciecha Kolarskiego obecna była także pierwsza dama, która przyciągnęła uwagę zgromadzonych swoim strojem. Marta Nawrocka zdecydowała się na ponadczasową elegancję, zakładając granatowy damski garnitur w subtelne prążki, który zestawiła z klasyczną białą koszulą. Monochromatyczność przełamała wzorzysta apaszka w odcieniach bieli, granatu i czerwieni, dodająca całości nieco swobodniejszego charakteru. Dopełnieniem wizerunku były granatowe buty na obcasie oraz gładko upięty kok. Trzeba przyznać, że prezydentowa wyglądała w tym wydaniu doskonale.

W naszej galerii zobaczysz stylizację Marty Nawrockiej:

Marta Nawrocka uroczystym spotkaniu z harcerzami
Galeria zdjęć 15
Sonda
Podoba Ci się stylizacja Marty Nawrockiej?
Rozmowy od serca odc.6: Telefony | Radio ESKA
marta nawrocka