Wotum nieufności wobec ministra Stefana Krajewskiego. Sejmowa Komisja Rolnictwa odrzuciła wniosek

Co zarzucają ministrowi posłowie PiS?

Negatywna opinia komisji dotycząca wniosku o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego została poparta przez 19 posłów, podczas gdy 18 było przeciw. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazują, że minister Krajewski ponosi pełną odpowiedzialność polityczną za zaniechania w kluczowych kwestiach dla polskiego rolnictwa. Zarzuty obejmują m.in. doprowadzenie do niekorzystnego zakończenia negocjacji umowy między Unią Europejską a krajami Mercosur oraz akceptację nowej umowy handlowej Unii Europejskiej z Ukrainą, która według nich zwiększa presję importową na rynek unijny kosztem polskich producentów.

Krytyka posłów PiS

Podczas posiedzenia komisji, poseł Krzysztof Ciecióra z Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że minister Krajewski ignoruje głosy rolników z całego kraju, którzy domagają się jego dymisji. Ciecióra zaznaczył, że rolnicy, którzy chcieli uczestniczyć w posiedzeniu komisji, byli zastraszani, aby nie przyjeżdżali. Dodatkowo, poseł zarzucił ministrowi, że przy ustawie o zakazie sprzedaży państwowej ziemi wprowadza liberalizację tylnymi drzwiami, a także krytykował ustawę o aktywnym rolniku, która według niego ma na celu usunięcie części rolników z systemu.

Odpowiedź ministra Krajewskiego

Minister Stefan Krajewski odpowiedział na zarzuty, stwierdzając, że brakuje w nich merytoryki. Podkreślił, że naprawa szkód wyrządzonych przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości nie jest prosta. Krajewski wezwał posła Cieciórę do zgłoszenia organom ścigania przypadków zastraszania, jeśli takie miały miejsce.

Debata nad wnioskiem

W debacie nad wnioskiem o wotum nieufności aktywnie uczestniczyli posłowie opozycji. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że sytuacja na rynkach rolnych jest wyjątkowo trudna, a wniosek został złożony na prośbę rolników. Kazimierz Choma z tej samej partii stwierdził, że minister Krajewski jest nieudolny i nie dba o interesy rolników. Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na niskie ceny płodów rolnych, a Zbigniew Kuźmiuk mówił o konieczności pomocy rolnikom.

Obrona ministra przez koalicję rządzącą

Ministra bronili posłowie koalicji rządzącej. Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczył, że Krajewski odbudowuje to, co zniszczyło Prawo i Sprawiedliwość. Marcin Skonieczka z Centrum przypomniał, że umowa z Mercosur była negocjowana za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a Michał Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej uznał wniosek za niemerytoryczny. Kazimierz Plocke z tej samej partii określił wniosek jako typowo polityczny i złożył wniosek o jego negatywne zaopiniowanie.

Minister Krajewski przyznał, że potrzebne są zmiany systemowe, które nie mogą być wprowadzone natychmiast. Sejmowa komisja rolnictwa odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra.

