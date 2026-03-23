Przemysław Czarnek uderza w Donalda Tuska. Wieszczy katastrofę finansową Polski

Przedstawiciel największej partii opozycyjnej rozpoczął nowy tydzień od zdecydowanych działań w kuluarach parlamentarnych. Były minister edukacji przekazał marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu żądanie rozszerzenia agendy nadchodzących obrad izby niższej. Głównym celem tego ruchu jest zmuszenie premiera Donalda Tuska do przedstawienia posłom wyczerpującego raportu o katastrofalnym stanie budżetu państwa, który zdaniem prawicy ulega drastycznemu pogorszeniu.

Polityk spotkał się z przedstawicielami mediów przed Sejmem, wytaczając ciężkie działa przeciwko koalicji rządzącej.

– Zapaść finansów publicznych państwa polskiego jest oczywista – stwierdził, argumentując swoje stanowisko konkretnymi danymi.

Podstawą tych oskarżeń stały się niepokojące statystyki z pierwszych dwóch miesięcy 2026 roku, kiedy to dziura budżetowa sięgnęła poziomu 48,5 miliarda złotych. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu podkreślił, że marcowe wskaźniki wskazują na jeszcze głębszy kryzys, co posłużyło mu do sformułowania ostrej krytyki obecnej ekipy rządzącej.

Czarnek oparł swoją narrację na próbie uświadomienia społeczeństwu, gdzie podziały się ich wypracowane środki finansowe. Były szef resortu edukacji powiązał makroekonomiczne problemy państwowej kasy z trudnościami zwykłych obywateli, wskazując na drastyczne obniżenie jakości usług publicznych. Zdaniem polityka, obecny kryzys gospodarczy objawia się w kilku kluczowych obszarach życia społecznego:

Drastyczne cięcia w dostępie do podstawowej diagnostyki medycznej obejmującej tomografię, rezonans oraz badania endoskopowe.

Widmo masowych bankructw wiszące nad lokalnymi placówkami ochrony zdrowia w powiatach.

Stopniowa likwidacja infrastruktury położniczej na prowincji i w mniejszych ośrodkach miejskich.

– To jest rzecz, która przekłada się bezpośrednio na życie Polaków. (...) Przekłada się bezpośrednio na niemoc państwa w najważniejszych obszarach – mówił Czarnek.

Kontynuując wyliczanie zaniedbań gabinetu Donalda Tuska reprezentant Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na koszt tankowania pojazdów. Wytknął rządzącym całkowitą apatię wobec rosnących wydatków na stacjach benzynowych, apelując o pilną redukcję stawek podatku VAT oraz akcyzy, co miałoby realnie odciążyć domowe budżety zmotoryzowanych obywateli.

Były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego stanowczo skwitował bierność obecnej władzy.