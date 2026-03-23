Przemysław Czarnek uderza w Donalda Tuska. Wieszczy katastrofę finansową Polski

Piotr Margielewski
2026-03-23 11:18

W poniedziałek 23 marca 2026 roku Przemysław Czarnek zorganizował przed budynkiem parlamentu konferencję prasową, podczas której ostrzegł przed nadciągającą nad Polskę "grecką tragedią". Główny pretendent Prawa i Sprawiedliwości do fotela premiera poinformował o skierowaniu oficjalnego pisma do marszałka Włodzimierza Czarzastego. Czarnek domaga się w nim pilnych wyjaśnień od szefa rządu Donalda Tuska w sprawie kryzysu finansów państwa, głośno pytając o to, co stało się ze środkami obywateli w obliczu rosnącego zadłużenia.

  • Poranna aktywność Przemysława Czarnka pod budynkiem parlamentu.
  • Przekazanie formalnego wniosku na ręce Włodzimierza Czarzastego.
  • Poważne zarzuty skierowane w stronę urzędującego szefa rządu.

Przedstawiciel największej partii opozycyjnej rozpoczął nowy tydzień od zdecydowanych działań w kuluarach parlamentarnych. Były minister edukacji przekazał marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu żądanie rozszerzenia agendy nadchodzących obrad izby niższej. Głównym celem tego ruchu jest zmuszenie premiera Donalda Tuska do przedstawienia posłom wyczerpującego raportu o katastrofalnym stanie budżetu państwa, który zdaniem prawicy ulega drastycznemu pogorszeniu.

Polityk spotkał się z przedstawicielami mediów przed Sejmem, wytaczając ciężkie działa przeciwko koalicji rządzącej.

– Zapaść finansów publicznych państwa polskiego jest oczywista – stwierdził, argumentując swoje stanowisko konkretnymi danymi.

Podstawą tych oskarżeń stały się niepokojące statystyki z pierwszych dwóch miesięcy 2026 roku, kiedy to dziura budżetowa sięgnęła poziomu 48,5 miliarda złotych. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na szefa rządu podkreślił, że marcowe wskaźniki wskazują na jeszcze głębszy kryzys, co posłużyło mu do sformułowania ostrej krytyki obecnej ekipy rządzącej.

Przemysław Czarnek pyta Donalda Tuska o pieniądze Polaków

Czarnek oparł swoją narrację na próbie uświadomienia społeczeństwu, gdzie podziały się ich wypracowane środki finansowe. Były szef resortu edukacji powiązał makroekonomiczne problemy państwowej kasy z trudnościami zwykłych obywateli, wskazując na drastyczne obniżenie jakości usług publicznych. Zdaniem polityka, obecny kryzys gospodarczy objawia się w kilku kluczowych obszarach życia społecznego:

  • Drastyczne cięcia w dostępie do podstawowej diagnostyki medycznej obejmującej tomografię, rezonans oraz badania endoskopowe.
  • Widmo masowych bankructw wiszące nad lokalnymi placówkami ochrony zdrowia w powiatach.
  • Stopniowa likwidacja infrastruktury położniczej na prowincji i w mniejszych ośrodkach miejskich.

– To jest rzecz, która przekłada się bezpośrednio na życie Polaków. (...) Przekłada się bezpośrednio na niemoc państwa w najważniejszych obszarach – mówił Czarnek.

Kontynuując wyliczanie zaniedbań gabinetu Donalda Tuska reprezentant Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na koszt tankowania pojazdów. Wytknął rządzącym całkowitą apatię wobec rosnących wydatków na stacjach benzynowych, apelując o pilną redukcję stawek podatku VAT oraz akcyzy, co miałoby realnie odciążyć domowe budżety zmotoryzowanych obywateli.

Były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego stanowczo skwitował bierność obecnej władzy.

