Karol Nawrocki chce nowej konstytucji. Sondaż obnaża stosunek Polaków do ustawy zasadniczej

Karol Nawrocki zapowiada nową konstytucję

Głowa państwa oficjalnie zainicjowała działania nad projektem nazwanym „Konstytucją nowej generacji roku 2030”. W związku z tym prezydent sformował dedykowaną radę ekspercką, do której zaprosił wybitnych prawników oraz delegatów z różnych sejmowych klubów i kół. Z deklaracji polityka jasno wynika, że ustawa zasadnicza wymaga natychmiastowej modernizacji albo całkowitego napisania jej zupełnie od początku.

Badacze z Instytutu Pollster postanowili zapytać obywateli o to, jak postrzegają obowiązującą obecnie Konstytucję RP. Okazuje się, że aż 60 procent ankietowanych ocenia ustawę zasadniczą pozytywnie. Jedynie 22 procent ma negatywne zdanie w tej sprawie, z kolei 18 procent badanych osób nie posiada jednoznacznej opinii na ten temat.

Przy okazji dyskusji o zmianach ustrojowych profesor Piotrowski zauważa ważny problem. Według niego wdrożenie systemu prezydenckiego lub kanclerskiego może doprowadzić do sytuacji, w której część polskiego społeczeństwa poczuje się trwale wykluczona z debaty publicznej.

Polacy nie chcą zmian, komentuje dr Bartłomiej Machnik

Pracownia zapytała również respondentów o zasadność uchwalenia w Polsce zupełnie nowej konstytucji. Aż 42 procent badanych stanowczo twierdzi, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby wprowadzania takich zmian. Poparcie dla stworzenia nowej ustawy zasadniczej deklaruje 37 procent obywateli, natomiast 21 procent ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Pomiędzy oczekiwaniami głowy państwa a nastrojami społecznymi widać pewien rozdźwięk, co dogłębnie analizuje dr Bartłomiej Machnik, ceniony politolog pracujący na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Na kwestię narracji prezydenta trzeba spoglądać szerzej. Odczytuję jego inicjatywę jako jego osobistą opinię, prezydentowi Nawrockiemu jest bowiem bliski system prezydencki. Uważam, że prezydent chce niejako zbudować swój „pomnik”. Natomiast wyniki badania wskazują, że konstytucja nie jest bardzo zła, ale wymaga pewnych korekt”

Sondaż został przeprowadzony na początku miesiąca, dokładnie w dniach od 5 do 6 maja. Badacze zebrali opinie od reprezentatywnej grupy liczącej 1024 dorosłych Polaków.

