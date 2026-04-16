Co oznacza porozumienie USA z Iranem zdaniem Donalda Trumpa?
Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Las Vegas zaskoczył informacją, że negocjacje z Iranem są na ostatniej prostej. W jego opinii Teheran jest skłonny do ustępstw, które jeszcze niedawno wydawały się nieosiągalne. Zmiana stanowiska Iranu może doprowadzić do historycznego przełomu w relacjach między dwoma krajami.
"Bardzo ważne jest, by Iran nie posiadł broni jądrowej i Iran zgodził się na to. I to bardzo mocno" – oświadczył Donald Trump.
Jak podkreślił prezydent, porozumienie jest "bardzo blisko", a następne rozmowy mogą się odbyć już w ten weekend. Trump twierdzi, że Teheran zaakceptował niemal wszystkie amerykańskie warunki, w tym rezygnację z programu nuklearnego.
"Zgodził się oddać nam pył nuklearny, który jest głęboko pod ziemią (...) Mamy więc dużo uzgodnione z Iranem. I myślę, że coś się wydarzy, bardzo pozytywnego" – podsumował prezydent.
Amerykański przywódca zaznaczył również, że brak podpisania umowy może skutkować wznowieniem działań zbrojnych.
Rola Pakistanu w negocjacjach nuklearnych USA z Iranem
Istotną, choć nie zawsze widoczną rolę w negocjacjach odgrywa Pakistan. Prezydent Donald Trump wielokrotnie chwalił zasługi pakistańskich władz, w tym generała Asima Munira, dowódcy armii tego kraju. Finalizacja umowy mogłaby nastąpić właśnie w Pakistanie, a Trump nie wyklucza swojego osobistego udziału w tym wydarzeniu.
"Jeśli porozumienie będzie podpisane, mogę tam polecieć" – zadeklarował.
Taka wizyta byłaby wyrazem uznania dla roli Pakistanu jako mediatora oraz podkreśleniem wagi wynegocjowanego porozumienia.