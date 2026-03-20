Przełomowa decyzja NSA o małżeństwach jednopłciowych. Czarnek reaguje na wyrok

Paulina Jaworska
2026-03-20 15:05

Przedstawiciele Lewicy nazywają to przełomem i pierwszym krokiem, podczas gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości otwarcie wyrażają oburzenie, planując skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję nakazującą polskiemu urzędowi stanu cywilnego rejestrację jednopłciowego związku małżeńskiego zawartego poza granicami kraju. Sytuację tę skomentowali na antenie Radia Eska między innymi Przemysław Czarnek oraz Anna Maria Żukowska.

Rejestracja jednopłciowego małżeństwa w Polsce

Naczelny Sąd Administracyjny podjął w piątek 20 marca ważną decyzję dotyczącą uchylenia wcześniejszego wyroku warszawskiego sądu oraz decyzji odmownej w sprawie rejestracji zagranicznego aktu małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa dotyczyła dwóch obywateli Polski, którzy w 2018 roku wzięli ślub na terenie Berlina. Zgodnie z decyzją sądu kierownik warszawskiego urzędu stanu cywilnego został prawnie zobligowany do przeniesienia tego związku do polskiego rejestru. Postanowienie to jest bezpośrednim następstwem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku, które stanowiło formalną odpowiedź na pytania zadane przez polski sąd.

Sytuacja ta wywołała natychmiastową reakcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka, który bardzo ostro skomentował całą sprawę w wywiadzie udzielonym rozgłośni Radio Eska. - Nie da się zarejestrować czegoś, czego nie ma. Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Tylko jako taki podlega opiece i ochronie Rzeczypospolitej. O tym stanowi artykuł 18 Konstytucji. Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny nie rozumie przepisów Konstytucji, to jest jego sprawa. To jest bezprawie - podsumował wiceszef PiS. 

Zdecydowanie odmienne stanowisko w kwestii postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowała przedstawicielka Lewicy Anna Maria Żukowska. Posłanka w rozmowie z dziennikarzami Radia Eska wyraziła swoje zadowolenie z takiego obrotu spraw:

- Ja czuję się usatysfakcjonowana tym wyrokiem. Natomiast oczywiście to nie jest nie jest rozwiązanie, które jest wystarczające, ale ono przynajmniej dostosowuje sytuację osób, które zawarły związek małżeński za granicą, a przyjeżdżają do Polski i chcą mieć poczucie, że ten stan cywilny ich tutaj się nie zmienia.

