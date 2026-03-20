Przełomowa decyzja sądu w Polsce! Chodzi o małżeństwa jednopłciowe

NSA zobowiązał USC do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, że urząd stanu cywilnego ma dokonać transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn (Polaków), którzy pobrali się w Berlinie. Wyrok ten dotyczył małżeństwa mężczyzn zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polsk, dlatego też, chcąc być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Mężczyźni spotkali się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci. Ale postanowili działać.

W tej sprawie w 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 r., TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piątek (20 marca) NSA postanowił uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę małżeństwa oraz uchylić decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy o odmowie dokonania transkrypcji. Zobowiązał też kierownika tego urzędu do przeniesienia w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu tego małżeństwa w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych.

Biedroń komentuje decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Do decyzji NSA odniósł się w mediach społecznościowych Robert Biedroń. Europoseł napisał: - Sąd nakazał dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. Wierzę, że ten wyrok to nieodwracalny krok na przód dla osób LGBT+. Teraz transkrypcja, ale dalej walczymy o w pełni legalne małżeństwa jednopłciowe w Polsce! 🏳️‍🌈❤️