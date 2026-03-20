Przełomowa decyzja sądu w Polsce! Chodzi o małżeństwa jednopłciowe

Paulina Jaworska
PAP
2026-03-20 11:53

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w piątek (20 marca) wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego, zawartego za granicą. Jednocześnie NSA zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego. To przełomowa decyzja.

NSA zobowiązał USC do wpisania do polskiego rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Naczelny Sąd Administracyjny podjął decyzję, że urząd stanu cywilnego ma dokonać transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn (Polaków), którzy pobrali się w Berlinie. Wyrok ten dotyczył małżeństwa mężczyzn zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polsk, dlatego też, chcąc być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Mężczyźni spotkali się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci. Ale postanowili działać. 

W tej sprawie w 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później, w listopadzie 2025 r., TSUE  orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W piątek (20 marca) NSA postanowił uchylić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę małżeństwa oraz uchylić decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego m.st. Warszawy o odmowie dokonania transkrypcji. Zobowiązał też kierownika tego urzędu do przeniesienia w drodze transkrypcji do rejestru stanu cywilnego aktu tego małżeństwa w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych. 

Biedroń komentuje decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. rejestru aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą

Do decyzji NSA odniósł się w mediach społecznościowych Robert Biedroń. Europoseł napisał: - Sąd nakazał dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie. Wierzę, że ten wyrok to nieodwracalny krok na przód dla osób LGBT+. Teraz transkrypcja, ale dalej walczymy o w pełni legalne małżeństwa jednopłciowe w Polsce! 🏳️‍🌈❤️