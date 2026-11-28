Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił zażalenie stołecznego ratusza w sprawie kontynuowania zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski skomentował wyrok na platformie X, zapewniając, że respektuje orzeczenie sądu.

Władze miasta nie chciały zgodzić się na przedłużenie protestu do 5 stycznia 2027 roku ze względu na utrudnienia dla służb ratunkowych i okolicznych mieszkańców.

W sobotę Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie stołecznego ratusza na wcześniejszy wyrok sądu okręgowego, który uchylił miejską odmowę przedłużenia zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze stolicy dążyły do zakończenia trwającego od wielu tygodni protestu, ale sąd przyznał rację jego organizatorom.

Rafał Trzaskowski odniósł się do tego rozstrzygnięcia w mediach społecznościowych krótko po ogłoszeniu wyroku. Prezydent Warszawy zaznaczył w swoim wpisie konieczność respektowania wyroków sądowych także wtedy, gdy nie pokrywają się one z oczekiwaniami.

Rafał Trzaskowski reaguje na wyrok sądu. Wpis prezydenta Warszawy

W sobotę, 28 listopada, włodarz stolicy opublikował krótki komentarz na platformie X. Nie poruszył w nim szczegółów uzasadnienia sądu ani nie zgłosił nowych uwag pod adresem samej demonstracji.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent Warszawy.

Tymi słowami Rafał Trzaskowski zadeklarował podporządkowanie się decyzji sądu, choć wcześniej sam zdecydował o jej zaskarżeniu.

Zamiar złożenia zażalenia prezydent zapowiadał jeszcze w piątek, ponieważ władze miasta nie zgadzały się z uchyleniem odmowy przedłużenia zgromadzenia. Ostatecznie jednak Sąd Apelacyjny nie podzielił argumentacji stołecznych urzędników.

Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2026

Spór o protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Dlaczego ratusz odmówił?

Sprawa dotyczy demonstracji, która odbywa się w Warszawie przy alei Szucha, przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie środowisk prawicowych trwa tam od września, a protestujący wyrażają sprzeciw wobec zmian w działaniu instytucji oraz kroków podejmowanych wobec jej dotychczasowego kierownictwa.

Odpowiadający za organizację protestu Adam Borowski złożył wniosek o przedłużenie akcji do 5 stycznia 2027 roku. Stołeczny ratusz wydał jednak decyzję odmowną, argumentując ją między innymi skargami mieszkańców, utrudnieniami w ruchu drogowym oraz problemami z przejazdem dla służb ratunkowych. Urzędnicy zwracali też uwagę na kwestie formalne związane z terminem zgłoszenia demonstracji.

W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił miejską odmowę. Sąd ocenił, że w świetle przepisów gwarantujących wolność zgromadzeń przytoczone przez urzędników powody są niewystarczające do zakazania protestu. Rafał Trzaskowski nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem, zapowiedział odwołanie, a dzień później stosowne dokumenty wpłynęły do sądu.

Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym potrwa do stycznia. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie

Sobotnie orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 listopada utrzymało w mocy wyrok korzystny dla organizatorów. Oznacza to, że demonstranci mogą legalnie kontynuować protest przed Trybunałem Konstytucyjnym zgodnie ze swoim zgłoszeniem, czyli do 5 stycznia 2027 roku.

Dla władz Warszawy rozstrzygnięcie to kończy obecny spór sądowy w sprawie odmowy przedłużenia zgromadzenia. Wcześniej Rafał Trzaskowski argumentował, że prawo do protestu jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich, ale korzystanie z niego nie powinno skutkować wielotygodniowym blokowaniem ulicy i utrudnianiem codziennego życia mieszkańcom.

Strona organizująca zgromadzenie powoływała się z kolei na konstytucyjną ochronę wolności zgromadzeń. Sobotni wpis prezydenta stolicy zamyka ten etap sporu, gdyż Rafał Trzaskowski, nie wycofując się ze swoich wcześniejszych zastrzeżeń co do uciążliwości protestu, oficjalnie potwierdził uszanowanie niekorzystnego dla miasta wyroku.

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