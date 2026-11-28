Fotografia pojawiła się na profilu Mateusza Morawieckiego w piątkowy wieczór, tuż po godzinie 21, i wywołała liczne spekulacje. Widać na niej byłego premiera oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudę siedzących przy stole z dwiema różnymi filiżankami. Choć wpis opublikowano późnym wieczorem, ujęcie wykonano w świetle dziennym.

Były szef rządu oznaczył we wpisie Andrzeja Dudę i opatrzył zdjęcie krótkim komentarzem: „Porozmawialiśmy o polskich sprawach”. Sam były prezydent zachował powściągliwość, nie publikując u siebie żadnej relacji ani komentarza ze spotkania. Lider stowarzyszenia Rozwój Plus nie ujawnił, gdzie dokładnie odbyła się narada ani jak długo trwała.

Mateusz Morawiecki na czele stowarzyszenia Rozwój Plus. Kulisy konfliktu z Jarosławem Kaczyńskim

Mateusz Morawiecki niespodziewanie pochwalił się spotkaniem z Andrzejem Dudą. W piątek wieczorem, 27 listopada, były premier opublikował na platformie X fotografię, na której siedzi przy stole z byłym prezydentem. Politycy zostali uwiecznieni podczas rozmowy, jednak jej szczegóły pozostają nieznane.

Uwagę przyciągnął nie tylko sam widok obu polityków, którzy przez lata współpracowali w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. Morawiecki dołączył do swojego wpisu symbol strzałki z napisem „soon”, czyli „wkrótce”. Nie wyjaśnił, czego dokładnie dotyczy ta zapowiedź.

Fotografia pojawiła się w momencie, gdy były premier buduje własne środowisko polityczne, a relacje między Rozwojem Plus i Prawem i Sprawiedliwością pozostają napięte.

Morawiecki spotkał się z Dudą. Tajemniczy wpis pojawił się wieczorem

Wpis Mateusza Morawieckiego został opublikowany po godzinie 21. Były premier zamieścił wspólną fotografię z Andrzejem Dudą i ograniczył komentarz do jednego zdania.

„Porozmawialiśmy o polskich sprawach” – napisał Morawiecki, oznaczając profil byłego prezydenta.

Polityk dołączył również symbol „🔜”, który bywa wykorzystywany w mediach społecznościowych do zapowiadania kolejnych informacji lub wydarzeń.

Na fotografii obaj politycy siedzą przy stole, na którym ustawiono filiżanki. Zdjęcie wygląda na wykonane w ciągu dnia, choć Morawiecki zdecydował się opublikować je dopiero wieczorem.

Nie podał miejsca spotkania, czasu trwania rozmowy ani szczegółowych tematów, które poruszył z Dudą.

Były prezydent nie zamieścił na swoim profilu osobnej relacji z wydarzenia.

Zagadką pozostaje również znaczenie symbolu dodanego przez Morawieckiego. Nie wiadomo, czy były premier zapowiada publikację kolejnych materiałów, wspólne wystąpienie czy zupełnie inną inicjatywę.

Spotkanie w cieniu rozłamu w PiS. Morawiecki buduje Rozwój Plus

Spotkanie obu polityków przyciągnęło uwagę również ze względu na sytuację na prawicy.

Latem 2026 roku doszło do poważnego konfliktu wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Spór dotyczył działalności stowarzyszenia Rozwój Plus, utworzonego przez Mateusza Morawieckiego i skupiającego polityków związanych z byłym premierem.

Jarosław Kaczyński zażądał od parlamentarzystów PiS rezygnacji z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych. Osoby, które nie podporządkują się decyzji, miały liczyć się z możliwością wykluczenia z partii.

Ponad 40 parlamentarzystów skupionych wokół Morawieckiego nie złożyło wymaganych deklaracji. Przekonywali, że rozwijanie nowego projektu społecznego nie oznacza rezygnacji z dotychczasowych przekonań politycznych.

Konflikt doprowadził do rozłamu. Powstał odrębny klub parlamentarny Rozwój Plus, a Morawiecki wraz ze swoimi współpracownikami rozpoczął budowę własnego zaplecza.

Były premier zapowiedział następnie samodzielny start swojego środowiska w przyszłorocznych wyborach do Sejmu.

Andrzej Duda krytykował kłótnie na prawicy. Padły gorzkie słowa

Andrzej Duda już wcześniej publicznie komentował konflikt między Mateuszem Morawieckim a środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego.

We wrześniu, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, były prezydent został zapytany przez Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero o możliwość powrotu do aktywnej polityki.

Prowadzący chciał wiedzieć, czy Duda wybrałby w takiej sytuacji PiS, czy Rozwój Plus.

Były prezydent nie wskazał żadnego z ugrupowań.

– Mam ten luksus, że mogę powiedzieć, że jestem emerytowanym prezydentem, nie należę do partii i nie zamierzam do niej się zapisywać – stwierdził.

Duda przyznał jednak, że z niepokojem obserwuje spory między politykami, którzy wcześniej wspólnie tworzyli obóz rządzący.

– Troszkę ze smutkiem patrzę na tą sytuację, która jest. Zwłaszcza na te spory, które przebijają się do mediów i które dla mnie są nieco gorszące – mówił.

Były prezydent przypominał również o wieloletniej współpracy przedstawicieli obu środowisk podczas rządów Zjednoczonej Prawicy.

Wyraził nadzieję na przyszłe porozumienie polityków, którzy obecnie pozostają w konflikcie.

Wypowiedzi te mają znaczenie w kontekście najnowszego spotkania. Duda deklarował wcześniej, że nie planuje wstępowania do żadnego ugrupowania, dlatego sama fotografia z Morawieckim nie potwierdza jego przyszłego zaangażowania w Rozwój Plus.

Morawiecki zapowiedział samodzielny start. Co dalej z jego ruchem?

Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy zapowiada rozwój swojego środowiska politycznego i przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. W październiku były premier poinformował, że Rozwój Plus zamierza wystartować samodzielnie.

Podobne stanowisko przedstawił 13 listopada podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. Został wówczas zapytany o możliwość utworzenia wspólnej listy wyborczej z Prawem i Sprawiedliwością oraz ugrupowaniami Konfederacji.

– Idziemy oczywiście sami do wyborów – oświadczył Morawiecki.

Środowisko byłego szefa rządu koncentruje się obecnie na rozbudowywaniu struktur i przygotowywaniu własnej oferty programowej.

Równolegle trwają publiczne spory między przedstawicielami Rozwoju Plus a politykami, którzy pozostali w PiS. Dotyczą one między innymi odpowiedzialności za rozłam, polityki gospodarczej i przyszłego kształtu prawicy.

W ostatnich dniach głośno było o wymianie zdań między Patrykiem Jakim a Piotrem Müllerem. Politycy starli się w mediach społecznościowych po tym, jak Jaki ostro skrytykował działania Morawieckiego.

Czy Andrzej Duda dołączy do Rozwoju Plus? Były prezydent wcześniej mówił o swoich planach

Po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej w sierpniu 2025 roku Andrzej Duda wielokrotnie zabierał głos w sprawach politycznych, choć nie zdecydował się na ponowne związanie z konkretnym ugrupowaniem. Jego wcześniejsze wypowiedzi wskazywały na dystans wobec konfliktów dzielących dawny obóz Zjednoczonej Prawicy.

Wrześniowa deklaracja o braku zamiaru wstępowania do partii pozostaje najważniejszym publicznym stanowiskiem Dudy w tej kwestii. Piątkowe spotkanie z Morawieckim nie zmienia tego faktu.

Nie przedstawiono żadnego komunikatu o dołączeniu byłego prezydenta do Rozwoju Plus, objęciu przez niego funkcji w ruchu ani podjęciu wspólnej inicjatywy politycznej. Pozostaje więc pytanie, czego dotyczyła rozmowa dwóch dawnych współpracowników i dlaczego Morawiecki zdecydował się dodać do fotografii tajemniczą zapowiedź.

Odpowiedzi może przynieść dopiero kolejny komunikat któregoś z polityków.

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