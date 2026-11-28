W sobotę, 28 listopada, o godzinie 14.00 sprzed Sejmu wyruszy Marsz Kobiet przed Pałac Prezydencki, za którego organizację odpowiadają Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Fundacja Widzialne.

Protestujące oczekują od Karola Nawrockiego podpisu pod dwiema ustawami aborcyjnymi: pierwsza znosi karalność za pomoc w przerwaniu ciąży, a druga przywraca możliwość zabiegu w razie ciężkich wad płodu.

Środowiska przeciwne łagodzeniu przepisów domagają się prezydenckiego weta, a do Kancelarii Prezydenta wpłynęły petycje od obu stron sporu.

Wydarzenie zbiega się ze 108. rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych, a przemarsz przez śródmieście Warszawy wiąże się z utrudnieniami w ruchu.

Manifestacja pod hasłem „Nie dla weta” rozpocznie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 14.00 przed gmachem Sejmu. Uczestnicy zgromadzenia organizowanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialne przy współpracy z Inicjatywą Wschód zbiorą się na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Matejki, skąd ruszą w stronę Krakowskiego Przedmieścia pod Pałac Prezydencki. Termin protestu wybrano celowo, ponieważ dokładnie 108 lat wcześniej Polki wywalczyły prawa wyborcze.

Wydarzenie odbywa się w czasie, gdy Karol Nawrocki ma zdecydować o losie dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży. Parlament zakończył prace nad tymi regulacjami 6 listopada, gdy Senat przyjął je bez poprawek. Aktywistki domagają się od głowy państwa podpisania nowych przepisów i chcą zwrócić uwagę na oczekiwania zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego, podczas gdy środowiska antyaborcyjne apelują o weto.

Prezeska Fundacji Widzialne Aleksandra Łoboda mówiła na antenie Radia Gdańsk, że protest ma uświadomić prezydentowi skalę społecznych oczekiwań.

„I my chcemy teraz pokazać presję społeczną prezydentowi, chcemy mu pokazać, że polskie kobiety żądają liberalizacji prawa aborcyjnego” – powiedziała Aleksandra Łoboda.

Działaczka argumentowała, że za złagodzeniem prawa opowiada się większość społeczeństwa, a organizatorzy liczą, iż manifestacja skłoni głowę państwa do uwzględnienia tych postulatów.

Pierwsza z ustaw czekających na decyzję prezydenta nowelizuje Kodeks karny. Zakłada ona dekryminalizację pomocy w przerwaniu ciąży i zmienia zasady odpowiedzialności karnej osób biorących udział w aborcji. W praktyce oznacza to między innymi zniesienie karalności za określone formy wsparcia udzielanego kobiecie przerywającej ciążę oraz wyłączenie odpowiedzialności karnej personelu medycznego w konkretnych przypadkach związanych z ratowaniem zdrowia i życia ciężarnej.

Druga regulacja przywraca możliwość przerwania ciąży w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Podobny przepis obowiązywał w Polsce przez lata, aż do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku, który uznał to rozwiązanie za niezgodne z konstytucją.

Tamto orzeczenie TK wywołało masowe protesty w całym kraju, które objęły zarówno największe miasta, jak i mniejsze miejscowości. Na ulicach pojawiły się wówczas charakterystyczne symbole Strajku Kobiet, a spór o dostęp do aborcji stał się jednym z głównych tematów polskiej polityki. Obecnie prawo dopuszcza przerwanie ciąży jedynie w dwóch sytuacjach, czyli gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że powstała w wyniku czynu zabronionego (w tym drugim przypadku zabieg jest możliwy do 12. tygodnia ciąży). Ustawy uchwalone przez parlament w październiku 2026 roku mają częściowo zmienić te regulacje.

Do Karola Nawrockiego płyną jednocześnie wezwania od środowisk przeciwnych liberalizacji przepisów. Ponad stu sygnatariuszy Listu Otwartego Środowisk Obrony Życia zaapelowało o zawetowanie obu ustaw, argumentując, że uderzają one w zasady ochrony życia.

„Diagnoza nie może być wyrokiem śmierci. Choroba nie odbiera godności. Niepełnosprawność nie odbiera prawa do życia” – napisano w apelu.

Przeciwko nowemu prawu wypowiedział się także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wcześniej, 17 listopada, reprezentanci Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny złożyli w Kancelarii Prezydenta prawie 13 tysięcy podpisów pod petycją o weto. Z kolei dwa dni później, 19 listopada, organizacja Akcja Demokracja przekazała współpracownikom głowy państwa apel o podpisanie ustaw, poparty przez ponad 8 tysięcy osób. Ostateczna decyzja Karola Nawrockiego, do którego trafiły te przeciwstawne stanowiska, bezpośrednio przesądzi o losie obu projektów.

Data 28 listopada nawiązuje do podpisania przez Józefa Piłsudskiego w 1918 roku dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Dokument ten nadał kobietom czynne i bierne prawa wyborcze, zrównując je pod tym względem z mężczyznami i pozwalając im głosować oraz kandydować. Była to ogromna zmiana społeczna, dzięki której już w 1919 roku pierwsze Polki zasiadły w parlamencie.

Zapowiadając sobotnią demonstrację, organizatorki nawiązały do wysiłku kobiet walczących o prawa polityczne na początku XX wieku i połączyły tamtą historyczną walkę ze współczesnymi żądaniami dotyczącymi aborcji.

„Wywalczyły. I tak jak one – my także wywalczyć musimy swoje prawa. I zrobimy to” – napisano w komunikacie zapowiadającym manifestację.

Trasa Marszu Kobiet w Warszawie. Utrudnienia w ruchu i zmiany w komunikacji

Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 14.00 w okolicach skrzyżowania ulic Wiejskiej i Matejki, a zakończenie zaplanowano na około godzinę 18.00. Uczestnicy przemaszerują ulicą Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, a dalej Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki.

Podczas przemarszu policja może czasowo zamykać kolejne ulice, co wywoła utrudnienia w śródmieściu. Na trasy objazdowe mogą zostać skierowane tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 oraz kilkanaście linii autobusowych. Ponadto w weekend 28–29 listopada odcinek Traktu Królewskiego od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Miodowej będzie przekształcony w deptak, dlatego kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.

Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie aborcji. Jakie możliwości daje konstytucja?

Zgodnie z konstytucją prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z ustawą zasadniczą. Jeżeli głowa państwa zdecyduje się na weto, przepisy wrócą do Sejmu, gdzie do odrzucenia prezydenckiego sprzeciwu potrzeba większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zwolennicy złagodzenia prawa aborcyjnego oczekują podpisu pod obiema ustawami, natomiast ich przeciwnicy chcą zablokowania zmian, a sobotni marsz ma być kolejną formą nacisku w tym trwającym od lat sporze politycznym i społecznym. Według stanu na sobotę przed południem Karol Nawrocki nie poinformował jeszcze o swojej decyzji w sprawie obu ustaw.

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