Zanim w polskim prawie wyborczym zaszły istotne zmiany, znany satyryk przedstawił swoje ponure wnioski w rozmowie z portalem Niezalezna.pl w 2012 roku. Podczas głośnego wywiadu, który przeprowadził Paweł Paliwoda, artysta bezkompromisowo wypunktował mankamenty krajowych procedur głosowania. Janusz Rewiński stanowczo dowodził, że deficyt podstawowej jawności stanowi zamierzone działanie, mające na celu zabezpieczenie interesów powiązanych ze sobą elit.

Istnieje pewność, że każde wybory zostaną tak zmanipulowane, tak sfałszowane, że ta władza będzie trwała wiecznie. Jest rzeczą zadziwiającą, że opozycja do tej pory nie wywalczyła, żeby człowiek idący na głosowanie miał kartę czipową, która jest identyfikatorem uniemożliwiającym wyborcze fałszerstwo. Dopóki głosowanie będzie kartkowe, będzie manipulowane. Jestem święcie przekonany o tym, że każde wybory po 1989 r. były zmanipulowane!

Wyjątkowy sprzeciw artysty wywoływał przestarzały sprzęt wykorzystywany w komisjach. Odtwórca kultowej roli „Siary” krytykował wówczas „jakieś worki z papierami, które gdzieś się przewozi z miejsca na miejsce, urny z jakiejś dykty”. Aktor publicznie zastanawiał się, czemu nikt nie zdecyduje o zastąpieniu dotychczasowych pojemników na głosy wersjami z przezroczystej pleksi. Tamta wypowiedź okazała się niezwykle trafna, ponieważ ten uważany wtedy za skrajny pomysł wkrótce doczekał się pełnej realizacji. Nowelizacje Kodeksu wyborczego uwzględniły przezroczyste urny, z których obywatele skorzystali podczas głosowania w 2018 roku.

Satyryk dzielił się również swoimi gorzkimi refleksjami.

- Jakieś worki z papierami, które gdzieś się przewozi z miejsca na miejsce, urny z jakiejś dykty… Dlaczego nie są z przezroczystej pleksi, żeby było widać, kto i co do nich wrzuca? Dlaczego w wyborach prezydenckich w drugiej turze karty na jednego kandydata nie mogą być niebieskie, a na drugiego zielone? Dlaczego nie stosuje się najprostszych sposobów zapobiegania oszustwom? To jest granda, to jest skandal i granie na nosie całemu społeczeństwu. Jestem przekonany, że 50 proc. ludzi, którzy nie uczestniczą w wyborach, uważa je za pic na wodę fotomontaż. Wielkie kłamstwo!

Galeria poniżej: Wszystkie role Janusza Rewińskiego. To nie tylko Siara w "Killerze"