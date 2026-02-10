Prezydium Sejmu odrzuca wniosek PiS. Czarzasty w ogniu krytyki

- Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek PiS o zwołanie tajnego posiedzenia w sprawie marszałka Włodzimierza Czarzastego.
- Kontrowersje dotyczą zarzutów PiS o bliskich kontaktach Czarzastego z Rosjanką Swietłaną Czestnych i niewypełnienia przez niego ankiety bezpieczeństwa.
- Sprawa kontaktów marszałka ma być omawiana na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
- Służby specjalne poinformowały, że Czarzasty ma dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności i nie mają wobec niego zastrzeżeń.
Dlaczego Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek PiS?
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił we wtorek, że Prezydium Sejmu odrzuciło wniosek Prawa i Sprawiedliwości o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w trybie tajnym. Czarzasty poinformował, że decyzja zapadła stosunkiem głosów cztery do jednego. "Informuję, że wczoraj na podstawie artykułu 173 ustęp 1 (Regulaminu Sejmu) Prezydium Sejmu odrzuciło ten wniosek stosunkiem głosów cztery do jednego" - powiedział marszałek.
Kontrowersje wokół Włodzimierza Czarzastego
Inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości miała związek z publikacją w "Gazecie Polskiej", która sugerowała, że Czarzasty ma bliskie kontakty z Rosjanką Swietłaną Czestnych. Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, wyjaśnił, że marszałek nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa, co mogło być związane z jego relacjami z obcokrajowcami. "Skoro bizneswoman z Petersburga, bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, bardzo mocno osadzona w establishmencie rządzącym Rosją, a więc niewątpliwie mająca związki z Putinem, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co Włodzimierz Czarzasty mógłby napisać w tej ankiecie?" - pytał Błaszczak.
PiS domaga się wyjaśnień
Przed konferencją prasową Czarzastego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym rzecznik partii Rafał Bochenek, przekazali marszałkowi formularz ankiety bezpieczeństwa, apelując o jego wypełnienie. Czarzasty skomentował, że "zadymy nie przykryją prawdy".
Reakcja Kancelarii Prezydenta
Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego omawiane będą działania państwowe dotyczące kontaktów towarzysko-biznesowych Czarzastego. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, zauważył, że w mediach pojawia się wiele niepokojących informacji na temat kontaktów Czarzastego z Czestnych. Czarzasty zapewnił, że jego kontakty zostały dokładnie sprawdzone.
Oświadczenia i reakcje
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Jacek Dobrzyński, poinformował, że marszałek Sejmu posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności, a służby specjalne nie mają zastrzeżeń. Marek Siwiec z Kancelarii Sejmu dodał, że Czarzasty był sprawdzony przez służby w przeszłości, ale nie był najbardziej zaangażowanym członkiem sejmowej komisji ds. służb specjalnych.
Czarzasty odpowiada na zarzuty
W odpowiedzi na wpisanie jego sprawy do porządku obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Czarzasty zasugerował, by rozszerzyć porządek o kontakty prezydenta Nawrockiego z osobami powiązanymi z przestępczością zorganizowaną. "Ja jestem czysty, a Pan? Porozmawiajmy o tym na RBN" – zwrócił się do prezydenta.