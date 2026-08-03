Prezydent wręczył sztandar 18. Brygadzie Obrony Terytorialnej. Nawrocki wzruszająco o poświęceniu żołnierzy

Prezydent Nawrocki dziękuje 18. Brygadzie WOT

Podczas oficjalnego apelu zorganizowanego na warszawskim placu Zamkowym, głowa państwa osobiście wyraziła uznanie dla zaangażowania członków formacji. Karol Nawrocki podkreślił, że Terytorialsi każdego dnia wykazują się ogromnym poświęceniem w trakcie pełnienia swoich obowiązków służbowych.

Drodzy żołnierze, jesteśmy jako naród po prostu głęboko wdzięczni. Jesteście zawsze blisko i zawsze gotowi. Gdy jest powódź na Dolnym Śląsku, to tam jesteście i służycie drugiemu człowiekowi. Gdy jest pożar w powiecie wołomińskim - są tam Terytorialsi. A do tego jesteście tak unikalną, unikatową jednostką, gotową do tego, aby walczyć w zagęszczonym, zurbanizowanym terenie miejskim, w swojej ukochanej Warszawie

Ta unikalność waszych umiejętności, znajomość Warszawy, do tego, żeby bronić, jak przyjdzie taka potrzeba i przyjdzie taka konieczność. Reprezentujecie różne pokolenia, różne generacje. Część z was jest urzędnikami, pracownikami szkół, pracownikami innych instytucji państwa polskiego, a zasadniczą część swojego życia jesteście gotowi poświęcić drugiemu człowiekowi, to piękne, wzruszające, i tego potrzebuje nasza ukochana ojczyzna

Szczegóły sztandaru 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej

Zaszczytną rolę rodziców chrzestnych sztandaru pełnili Maria Kołodziej, krewna generała Antoniego Chruściela, oraz podpułkownik Jakub Nowakowski, znany pod pseudonimem „Tomek”, będący weteranem Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem głównej strony białego materiału jest orzeł biały otoczony dwiema gałązkami wawrzynu, umieszczony w sercu czerwonego krzyża kawalerskiego. W każdym z czterech rogów wyhaftowano dodatkowe wieńce z liczbą „18”.

Rewers sztandaru zdobi tradycyjna dewiza „Bóg Honor Ojczyzna”. W rogach pomiędzy ramionami krzyża znalazły się ważne dla stolicy symbole: słynny znak Polski Walczącej oraz herb Warszawy. Uzupełnieniem kompozycji są wizerunki Matki Bożej Łaskawej, pełniącej funkcję patronki miasta, a także charakterystyczna odznaka pamiątkowa samej jednostki.

Myśleliśmy, że to koniec świata....