Arkadiusz Myrcha ostrzega przed groźnym wirusem. Chodzi o konta na komunikatorze WhatsApp

Arkadiusz Myrcha ostrzega przed podejrzanymi wiadomościami

Zastępca szefa resortu sprawiedliwości zaapelował do osób ze swojego otoczenia o wzmożoną czujność. Arkadiusz Myrcha poinformował, że z jego numeru mogą przychodzić fałszywe prośby o kliknięcie w odnośnik rzekomo służący do głosowania. Polityk stanowczo poprosił, aby w żadnym wypadku nie otwierać przesyłanych linków. „Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!” – napisał wiceminister sprawiedliwości. Szybko okazało się, że problem ten dotyka znacznie szerszego grona użytkowników popularnego komunikatora.

‼️ UWAGA ‼️ Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!— Arkadiusz Myrcha (@ArkadiuszMyrcha) August 2, 2026

Karolina Gałecka i CERT Polska tłumaczą mechanizm oszustwa

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odniosła się do sytuacji, podkreślając, że mamy do czynienia z nową metodą wyłudzania danych. „Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, prosząc o oddanie głosu” – przekazała Karolina Gałecka. Szczegółowe wyjaśnienie całego procederu opublikowali w mediach społecznościowych eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Zespół CERT Polska zamieścił na platformie X obszerny komunikat: „Uważaj na prośby o głosowanie od znajomych! Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. Warunkiem głosowania jest »weryfikacja« poprzez konto WhatsApp. Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia - poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego. Jeżeli padniesz ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparuj wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji - tylko w ten sposób odetniesz przestępcom dostęp. Podejrzane wiadomości i strony internetowe zgłoś do CERT Polska za pośrednictwem formularza na http://incydent.cert.pl lub w aplikacji mObywatel (usługa »Bezpiecznie w sieci«) SMS-y przekaż na darmowy numer 8080”.

Co zrobić w przypadku ataku hakerów na WhatsAppie?

Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa w sieci stanowczo przypominają o najważniejszych krokach w przypadku przejęcia dostępu do profilu. Jeżeli damy się nabrać na fałszywą wiadomość, musimy natychmiast wejść w ustawienia komunikatora i usunąć z listy wszystkie sparowane tam urządzenia. To jedyna skuteczna droga do zablokowania oszustom dalszego działania z naszego numeru. Wszelkie incydenty, niebezpieczne odnośniki oraz podejrzane witryny można przekazywać bezpośrednio do CERT Polska, wypełniając specjalny formularz na ich stronie internetowej lub korzystając z funkcji „Bezpiecznie w sieci” w państwowej aplikacji mObywatel. Warto przypomnieć, że wspomniany zespół działa w strukturach instytutu badawczego NASK, a jego głównym zadaniem jest szybkie reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia cyfrowe oraz analiza zgłoszeń dotyczących nietypowych zjawisk w internecie.