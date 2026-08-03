Konfederacja depcze po piętach PiS. Zaskakujący wynik formacji Morawieckiego

Czy kryzys w Prawie i Sprawiedliwości odbił się na wynikach sondażowych? Badanie IBRiS dla Polsat News potwierdza, że na pierwszym miejscu utrzymuje się Koalicja Obywatelska. Na to ugrupowanie zagłosowałoby obecnie 27,5 proc. badanych. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugą pozycję, z poparciem wynoszącym zaledwie 16,9 proc., co z pewnością nie napawa optymizmem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tuż za plecami partii z Nowogrodzkiej znajduje się Konfederacja, która zdobyła 14,4 proc. głosów. Różnica między tymi formacjami jest więc minimalna.

Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, uzyskując 9,4 proc. poparcia. Niespodzianką jest wynik formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwoju Plus, na którą chce głosować już 7,8 proc. wyborców. To obiecujący start dla nowej politycznej inicjatywy.

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Dalsze pozycje w zestawieniu zajmują: Lewica (7,6 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc.), Partia Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050 z wynikiem zaledwie 1,4 proc. Prawie 9 proc. ankietowanych (dokładnie 8,8 proc.) nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 64,4 proc. badanych, z kolei 35,6 proc. stwierdziło, że w ogóle nie poszłoby do urn. Sondaż przeprowadzono w dniach 29.07-2.08.2026 r. na próbie 1000 osób.

Nowy polityczny gracz. Morawiecki zapowiada wielką konwencję Rozwoju Plus

W kontekście politycznych planów Mateusza Morawieckiego warto przypomnieć niedawne badanie Instytutu Badań Pollster, w którym zapytano Polaków, z kim były premier powinien połączyć siły na przyszłorocznych listach wyborczych. Ankietowani wskazali, że najkorzystniejszym rozwiązaniem byłby samodzielny start Rozwoju Plus. Nowy projekt nabiera tempa – kilka dni temu odbyło się już pierwsze wydarzenie, łączące plenerowego grilla z poważnymi dyskusjami na temat gospodarki i demografii.

Spotkajmy się jeszcze liczniej. Pokażmy siłę, jedność i determinację. Rozpocznijmy wspólnie kolejny etap marszu po zwycięstwo - przekazał.

Tymi słowami były szef rządu zapowiedział wielką jesienną konwencję Rozwoju Plus. Wydarzenie to zaplanowano na 15 października, co ma symboliczne znaczenie, gdyż przypada w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku.