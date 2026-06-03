Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w dawnej szkole. Wspominał nauczycieli i wręczył wyjątkowy prezent

Prezydent wręcza flagę i dziękuje szkole

W trakcie uroczystości Karol Nawrocki przekazał dyrekcji flagę Polski. Prezydent nie ukrywał swojego przywiązania do dawnej szkoły. Podczas przemówienia dziękował za budowanie edukacji, tożsamości oraz dbanie o polskie bezpieczeństwo. Przypomniał też o ważnych postaciach wywodzących się z tej placówki. Zwrócił uwagę na profil szkoły, który w wyjątkowy sposób łączy klasy o profilu mundurowym i sportowym. Prezydent docenił współpracę liceum ze Strażą Graniczną.

- Szkoła wydała wspaniałych absolwentów, z których za największego uważam Andrzeja Gwiazdę, kawalera Orderu Orła Białego i założyciela Wolnych Związków Zawodowych, bez którego nie byłoby Solidarności - powiedział Karol Nawrocki.

Lekcje życia i sportowe fundamenty

Podczas spotkania z uczniami, Karol Nawrocki mówił o znaczeniu sportu, który uczy radzenia sobie z porażkami i wygrywania. Sporty zespołowe, według prezydenta, pokazują, jak ważna jest drużyna, wzajemny szacunek i dobra komunikacja. Dzięki połączeniu klas sportowych i mundurowych Polska staje się silniejsza. Wizyta miała bardzo sentymentalny charakter, a liceum doskonale wpisywało się w młodzieńcze cele dzisiejszego prezydenta. Karol Nawrocki podziękował nauczycielom, wymieniając m.in. wuefistów, którzy zaszczepili w nim miłość do sportu.

– Drugim ważnym fundamentem jest sport, który uczy nas gotowości do wygrywania i przegrywania oraz odporności. Szczególnie sporty zespołowe uczą, że aby osiągnąć sukces, trzeba mieć drużynę, szanować się i komunikować. Dzięki klasom mundurowym i sportowym Polska jest silniejsza i mądrzejsza – podkreślił prezydent.

Jak dodał prezydent Karol Nawrocki: - Przyciągnął mnie tu też wspaniały obiekt sportowy wybudowany przez dyrektora Potulskiego. To, co tu spotkałem, pozwoliło mi dojść do urzędu Prezydenta RP. Dziękuję nauczycielom wf–u, panu Płoszy i panu Rajcy, za rozwijanie pasji do sportu – powiedział Nawrocki wspominając swoich nauczycieli.

Dojrzały dialog i podziękowania dla kadry

Karol Nawrocki z sentymentem wspomniał też lekcje wiedzy o społeczeństwie. Było to miejsce merytorycznej dyskusji i dialogu, nawet pomimo różnic w poglądach. Prezydent skierował również podziękowania do nauczycieli przedmiotów ścisłych: Łukasza Dargiewicza, Jerzego Żurawieckiego, Ewy Wachowskiej i Marii Wojny. Na koniec swojego wystąpienia, zwracając się do obecnych uczniów, zacytował Marka Nowakowskiego. Życzył młodzieży, by chłonęli wiedzę, czerpali ze szkoły pełnymi garściami i nigdy nie rezygnowali z marzeń. Wręczając im biało-czerwoną flagę, podkreślił, że to symbol szacunku dla niepodległej Polski.