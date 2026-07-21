Fundacja Marty Nawrockiej zebrała niemal pół miliona złotych. Znamy szczegóły umowy z samorządem

Zainicjowana przez Pierwszą Damę organizacja „Blisko Ludzkich Spraw” w zaledwie parę miesięcy zgromadziła przeszło 460 tysięcy złotych pochodzących ze wsparcia finansowego darczyńców .

. Podkarpacki samorząd przekaże dodatkowo 30 tysięcy złotych na konto fundacji, podczas gdy personalia prywatnych sponsorów pozostają owiane tajemnicą .

. Sprawdzamy, na co dokładnie przeznaczane są tak potężne środki, jakie inicjatywy realizuje organizacja oraz kto w rzeczywistości pociąga za sznurki w jej strukturach.

Działalność fundacji „Blisko Ludzkich Spraw”, powołanej do życia przez Pierwszą Damę, nabrała tempa w 2026 roku. Choć od jej startu minęło niewiele czasu, organizacja zdołała zgromadzić imponujący kapitał. Jak wynika z informacji uzyskanych przez portal Gazeta.pl, do 15 lipca stan konta zasiliła suma dokładnie 460 052,02 zł.

Zebrane fundusze to efekt wsparcia płynącego zarówno od prywatnych darczyńców, jak i przedsiębiorstw. Organizacja nie zdecydowała się jednak na transparentność w kwestii źródeł finansowania – do opinii publicznej nie trafiły żadne nazwiska ani nazwy firm, które przekazały pieniądze.

Współpraca fundacji z samorządem Podkarpacia

Fundacja nawiązała również relacje biznesowe z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoi Władysław Ortyl, działacz Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowcy zlecili organizacji przeprowadzenie kampanii promocyjnej towarzyszącej dziesięciu pokazom edukacyjnym dla najmłodszych. Mowa o sztuce teatralnej zatytułowanej „Kapitan Polska”, którą wystawiano na terenie podkarpackich kurortów uzdrowiskowych.

„Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego zawarł z Fundacją umowę na przeprowadzenie działań promocyjnych przed, w trakcie oraz po organizacji dziesięciu wydarzeń pn. 'Kapitan Polska', realizowanych w okresie od 31 maja do 30 czerwca w czterech miejscowościach uzdrowiskowych: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie” – przekazał Gazeta.pl Krzysztof Witek z urzędu marszałkowskiego.

Wspomniane spektakle zorganizowano w czterech lokalizacjach: Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Zgodnie z zapisami kontraktu, organizacja zainkasuje za swoje usługi 30 tys. zł brutto. Obecnie umowa czeka jeszcze na ostateczne rozliczenie finansowe.

„Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 30 000,00 zł brutto. Umowa nie została jeszcze rozliczona” – dodał.

Dokładna kwota zebrana przez fundację

Zarząd organizacji otwarcie przyznał, jakimi środkami z darowizn aktualnie dysponuje. Przedstawiciele fundacji zasugerowali również, że partnerstwo z podkarpackim samorządem to dopiero początek i nie wykluczają kolejnych kontraktów z podmiotami publicznymi.

„Fundacja finansuje swoją działalność z darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne oraz prywatne podmioty gospodarcze. W czerwcu bieżącego roku Fundacja podjęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i planowana jest realizacja projektów fundacyjnych we współpracy z kolejnymi instytucjami publicznymi” – przekazała fundacja. „Jednocześnie, kierując się zasadą transparentności, Fundacja informuje, że na dzień 15 lipca 2026 roku otrzymała 460 052,02 zł darowizn na realizację celów statutowych” – dodano.

Jakie projekty realizuje fundacja Marty Nawrockiej?

Wystawianie spektaklu „Kapitan Polska” to tylko jedna z czterech głównych gałęzi działalności organizacji. Przedstawienie to ma na celu edukowanie najmłodszych w zakresie rodzimej historii, narodowych symboli, historycznych stolic czy bohaterów dawnych podań. Kolejnym filarem są warsztaty „HEJT OFF – Słowa Mają Moc!”, które skupiają się na przeciwdziałaniu mowie nienawiści, ucząc młodzież asertywnych postaw, empatii i właściwego reagowania na werbalną agresję. Trzeci projekt stworzono z myślą o matkach oraz opiekunkach dzieci z niepełnosprawnościami, dla których przygotowywane są specjalne, kilkudniowe wyjazdy o charakterze terapeutycznym. Organizacja planuje również sponsorować edukacyjne wycieczki dla podopiecznych rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczych.

Kto zarządza fundacją Pierwszej Damy?

Mimo że Pierwsza Dama zainicjowała powstanie organizacji, z prawnego punktu widzenia nie pełni żadnej funkcji w zarządzie ani w radzie nadzorczej. Jej początkowy wkład finansowy w rozwój instytucji wyniósł 2 tys. zł. Stanowisko prezesa objął pedagog Tomasz Krzemiński. Z kolei w skład rady weszli: fotografka Alicja Stefaniuk, pedagożka Natalia Suchorska oraz Daniel Nawrocki, syn prezydenckiej pary. Sama Marta Nawrocka deklarowała wcześniej, że działalność w fundacji stanowić będzie kluczowy punkt jej aktywności w trakcie kadencji męża, Karola Nawrockiego.

– Powstanie fundacji postrzegam jako moją misję i zadanie, które chciałabym realizować przez najbliższe pięć lat. By łączyć. By szukać porozumienia, budować mosty, burzyć mury. By działać wspólnie – mówiła w listopadzie.

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