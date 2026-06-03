Marta Kaczyńska zaskakuje na siłowni pod chmurką. Wyszła z rodziną i się zaczęło!

Marta Kaczyńska i jej aktywny styl życia

Dla Marty Kaczyńskiej sport i przebywanie na świeżym powietrzu to nieodłączne elementy, które pomagają jej utrzymać życiowy balans. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego od dłuższego czasu udowadnia, że aktywność fizyczna to dla niej nie tylko metoda na szczupłą sylwetkę, ale przede wszystkim sposób na życie i gwarancja świetnego nastroju.

Prawniczkę regularnie można dostrzec podczas pieszych wędrówek po urokliwym Sopocie. Bez względu na warunki atmosferyczne czy porę roku, Kaczyńska z radością spaceruje wzdłuż brzegu morza, czerpiąc siły z natury. Czas spędzany na zewnątrz w towarzystwie rodziny daje jej szansę na odpoczynek i regenerację sił. Te wspólne chwile są dla nich niezwykle ważne w budowaniu rodzinnych relacji, a nadmorski klimat zdecydowanie im służy. Plaża stanowi doskonałą przestrzeń zarówno do odpoczynku, jak i sportowych szaleństw, choć czasem pozwala też na odrobinę koniecznego lenistwa.

Rodzinny trening Marty Kaczyńskiej z mężem i synem

Niedawno Marta Kaczyńska została zauważona w towarzystwie swojego męża Piotra oraz syna Stanisława. Początkowo cała rodzina postawiła na przejażdżkę rowerową, która zakończyła się na boisku. Tam wspólnie grali w piłkę nożną, a prawniczka mogła pochwalić się celnymi strzałami do bramki. Następnie przyszedł czas na rzucanie piłką z mężem, a ostatecznie trafili na plenerową siłownię, gdzie Kaczyńska ćwiczyła na drążkach i orbitreku.

Trzeba przyznać, że to był świetny wybór treningowy, ponieważ orbitrek doskonale łączy wysiłek cardio z elementami siłowymi, wzmacniając nie tylko mięśnie nóg, ale całe ciało. Pomiędzy kolejnymi seriami ćwiczeń Kaczyńska znalazła również moment na czuły pocałunek z mężem. Prawniczka, jak to ma w zwyczaju, zaprezentowała się w bardzo stylowym wydaniu. Jej sportowy, a zarazem modny strój składał się z wygodnych jeansów, klasycznej białej koszulki, brązowej kurtki ramoneski oraz lekkiej puchówki, uzupełnionych sportowym obuwiem, dopasowaną brązową torebką i okularami przeciwsłonecznymi.

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