Kosiniak-Kamysz zdradził, że spotkał się z Trumpem. W tle wpis europosła PiS

Podczas spotkania z dziennikarzami w Krakowie, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o post Adama Bielana z 23 września na platformie X. Wpis europosła PiS był odpowiedzią na zarzuty wiceministra infrastruktury Stanisława Bukowca.

Bielan podkreślił, że nie odwołał spotkania wicepremiera, a jedynie pomógł zorganizować rozmowę z kimś znacznie ważniejszym niż Pete Hegseth, sugerując, by Bukowiec zapytał o to swojego szefa partii. Tło sprawy stanowiło nieodbyte spotkanie Kosiniaka-Kamysza z nowym sekretarzem obrony, które miało się odbyć tydzień wcześniej, ale zostało niespodziewanie anulowane.

Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczyło wówczas odwołanie wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie nagłą prośbą amerykańskiej administracji. Spotkanie planowane początkowo na 23 września przeniesiono na inny termin.

Szef MON wyjaśnił później, że powodem przesunięcia rozmów w Pentagonie była wizyta prezydenta Chin, Xi Jinpinga, w Stanach Zjednoczonych. Nowy termin spotkania wicepremiera z Pete’em Hegsethem został wyznaczony na listopad.

Kosiniak-Kamysz spotkał się z Trumpem. Szef MON zabrał głos

Sprawa wpisu europosła PiS powróciła za sprawą Nikodema Rachonia, doradcy prezydenta, który przypomniał o nim w czwartkowym programie Polsat News. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz, dopytywany o tę kwestię, wyjawił, że na początku marca tego roku miał okazję rozmawiać z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Okazją do spotkania była uroczystość wręczenia pośmiertnego Medalu Honoru amerykańskiemu żołnierzowi. St. sierż. Michael Ollis w 2013 roku zginął w Afganistanie, chroniąc własnym ciałem polskiego oficera Karola Cierpicę.

Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trump, i później (…) - tutaj też zaangażowanie kancelarii prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Z kolei post Adama Bielana był reakcją na wystąpienie wiceministra Stanisława Bukowca w telewizji Polsat News. Wiceminister wyraził wątpliwość co do oficjalnych powodów przełożenia wizyty szefa MON w Pentagonie, sugerując istnienie „drugiego dna”. Bukowiec odniósł się również do wcześniejszych wypowiedzi europosła PiS. Bielan wyrażał niegdyś obawę, że informacje o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce mogłyby skłonić prezydenta Trumpa do podjęcia drastycznych kroków, takich jak wstrzymanie budowy bazy wojskowej.