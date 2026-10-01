Łukasz Gibała wygrał I turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Ale teraz zaczyna się walka!

Gibała pozwany za słowa w radiu

Krakowscy radni KO oraz sztab Moniki Piątkowskiej pozwali Łukasza Gibałę za jego słowa wygłoszone na antenie RMF FM w poniedziałek (28 września). Kandydat na prezydenta Krakowa, zapytany o współpracę z radnymi Koalicji, którzy posiadają większość w radzie miasta, stwierdził, że zgłosiło się do niego sześcioro z nich. Mieli oni rzekomo wyrazić niezadowolenie z działań Aleksandra Miszalskiego i otwartość na współpracę z Gibałą po ewentualnej jego wygranej.

Z tymi twierdzeniami nie zgadza się 19 krakowskich radnych KO. W czwartek (1 października) zaprzeczyli słowom Gibały, podpisując specjalne oświadczenia. Zadeklarowali w nich, że nie prowadzili z kandydatem żadnych rozmów o współpracy.

– Nie może być tak, że polityk w ramach kampanii wyborczej stawia tezy, które są nieprawdziwe i poniekąd szkaluje dobre imię radnych, bo pokazuje nas jako osoby, które są koniunkturalne, które w pewnym momencie odchodzą od ideałów, z którymi startowali w wyborach do Rady Miasta, nie chcą realizować swojego programu, tylko chcą zrealizować program pana kandydata. Nie może być tak, dlatego złożyliśmy ten pozew –

Pełnomocnik Gibały też złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Piątkowskiej

Łukasz Gibała nazwał pozew "absurdalnym" i poinformował o kontrofensywie. Jego pełnomocnik złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Monice Piątkowskiej. Powodem są jej wypowiedzi na temat jego głosowań w Radzie Miasta Krakowa.

– Pozew dotyczy tego, że pani senator Piątkowska niejednokrotnie, więcej niż jeden raz, między innymi na debacie, powiedziała, że ona sobie przeglądała moje głosowania i że w większości przypadków się wstrzymywałem, co świadczy o takim braku mojej decyzyjności, albo też braku wiedzy –

Gibała wyjaśnił, że jego sztab przeanalizował wszystkie jego głosowania z okresu sprawowania mandatu radnego. Z analizy wynika, że sytuacje, w których się wstrzymywał, stanowiły zaledwie kilka procent wszystkich przypadków.

Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa 11 października

Decydujące starcie o fotel prezydenta Krakowa nastąpi 11 października. W drugiej turze przedterminowych wyborów zmierzą się radny i przedsiębiorca Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył 36,38 proc. głosów, oraz senatorka KO Monika Piątkowska (29,91 proc. poparcia). Przedterminowe wybory są konsekwencją odwołania w majowym referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

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