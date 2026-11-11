Prezydent Karol Nawrocki uczcił Ojców Niepodległości. Znamy jego plan na resztę dnia

Oficjalne obchody ruszyły wraz z nadejściem świtu. W środowy poranek prezydent Karol Nawrocki oddał hołd Ojcom Niepodległości przy warszawskim Trakcie Królewskim. Głowa państwa złożyła wieńce oraz kwiaty pod monumentami kluczowych dla polskiej historii postaci, upamiętniając Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Poranna wizyta w tych miejscach stanowiła zaledwie wstęp do całodniowej obecności prezydenta w najważniejszych punktach Warszawy.

Karol Nawrocki wręczy odznaczenia państwowe i weźmie udział w odprawie wart

Plan dnia prezydenta jest wyjątkowo intensywny. Punktualnie o godzinie 9:00 para prezydencka uczestniczyła w mszy świętej w intencji ojczyzny, którą odprawiono w Świątyni Opatrzności Bożej. Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa głowa państwa uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie na godzinę 10:30 wyznaczono ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych obywatelom zasłużonym dla kraju.

Kulminacyjny moment państwowych uroczystości zaplanowano tradycyjnie na godzinę 12:00. W samo południe prezydent Karol Nawrocki pojawi się na uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W kolejnych godzinach para prezydencka uda się jeszcze przed pomniki Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku oraz prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także po raz drugi tego dnia odwiedzi monument marszałka Józefa Piłsudskiego, aby złożyć tam wieńce.

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie

Przez długi czas pojawiały się pytania o ewentualną obecność głowy państwa na stołecznych ulicach poza protokołem dyplomatycznym. Wątpliwości w tej sprawie rozwiano w ubiegły piątek, kiedy prezydent zadeklarował, że „jak co roku” dołączy do uczestników warszawskiego Marszu Niepodległości. Inicjatywa przygotowywana przez stowarzyszenie Marsz Niepodległości pokona dobrze znaną trasę, wyruszając z ronda Dmowskiego, idąc Alejami Jerozolimskimi oraz mostem Poniatowskiego, by zakończyć przemarsz na błoniach Stadionu Narodowego.

Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty świętują poza Warszawą

Podczas gdy warszawskie uroczystości skupiają się wokół prezydenta, pozostali czołowi politycy rozjechali się po kraju. Premier Donald Tusk spędza ten dzień w Szczecinie, gdzie jako szef rządu uczestniczy w ceremonii chrztu i podniesienia bandery na nowej jednostce promowej „Bursztyn Unity”.

Małopolskę na miejsce obchodów wybrał natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk odwiedził krakowski Cmentarz Rakowicki, gdzie złożył kwiaty na mogile Ignacego Daszyńskiego, pełniącego funkcję marszałka Sejmu w czasach II RP. W harmonogramie wizyty marszałka znalazło się także zapalenie znicza w punkcie, w którym w ostatnią sobotę rozegrały się w Krakowie tragiczne zdarzenia.