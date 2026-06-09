Prestiżowy order dla Kwaśniewskiego! Sejm rusza z ważnym wnioskiem

Polski parlament rozpoczyna oficjalną procedurę przyznania Aleksandrowi Kwaśniewskiemu zaszczytnego odznaczenia na arenie międzynarodowej.

Europejski Order Zasługi trafia w ręce osób budujących zjednoczoną Europę, a w przeszłości uhonorowano nim między innymi Jerzego Buzka i Lecha Wałęsę.

Teraz ruch leży po stronie decydentów, którzy muszą ocenić kandydaturę zgłoszoną przez polskich polityków na szczeblu unijnym.

Aleksander Kwaśniewski przed szansą na ważne wyróżnienie

Włodzimierz Czarzasty ogłosił w trakcie spotkania z mediami, że władze izby niższej chcą skierować oficjalną prośbę do kierownictwa Parlamentu Europejskiego, aby rozpatrzono kandydaturę byłego prezydenta w kontekście nadania mu prestiżowego odznaczenia.

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– Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi – mówił marszałek Sejmu. – Ten order był już przyznawany Polakom. Dostali go m.in. prezydent Lech Wałęsa oraz premier Jerzy Buzek – dodał.

Odznaczenie dla Aleksandra Kwaśniewskiego za działania na rzecz integracji

Wspomniane odznaczenie jest nową inicjatywą unijnych struktur, skierowaną do postaci mających niezaprzeczalny wpływ na proces jednoczenia kontynentu oraz obronę fundamentalnych wartości ujętych w europejskich dokumentach.

W przypadku lewicowego polityka powód zgłoszenia pozostaje w pełni zrozumiały, ponieważ to właśnie w trakcie jego urzędowania Rzeczpospolita Polska oficjalnie dołączyła do wspólnoty w 2004 roku, dzięki czemu były przywódca niezmiennie kojarzy się z ukierunkowaniem kraju na zachodnie sojusze. Jeśli europejscy oficjele zaakceptują nadesłany wniosek, były prezydent powiększy listę krajowych polityków docenionych w Strasburgu, dołączając do nagrodzonych w minionym maju Jerzego Buzka oraz Lecha Wałęsy.

Włodzimierz Czarzasty naciska na nagrodzenie Aleksandra Kwaśniewskiego

Krok podjęty przez sejmowe władze niesie za sobą nie tylko wartość symboliczną, lecz także konkretny przekaz polityczny, podkreślający status byłego przywódcy jako czołowej postaci lewicy po transformacji ustrojowej i jednego z architektów zachodniej integracji naszego państwa.

Złożenie wniosku służy przypomnieniu historycznych zasług polityka w kreowaniu pozycji kraju na arenie międzynarodowej podczas kluczowych lat III RP. Obecnie inicjatywa znajduje się we wczesnej fazie starań dyplomatycznych, a ostateczny głos w kwestii przyznania orderu będzie należał wyłącznie do organów Parlamentu Europejskiego.

Poniżej galeria zdjęć: Czułości Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech