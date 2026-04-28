Poseł Konfederacji uderza w WOŚP po akcji Łatwoganga. Znany zakonnik szybko sprowadził go na ziemię

Konrad Berkowicz o akcji Łatwoganga i Jerzym Owsiaku

Poseł Konfederacji, Konrad Berkowicz, postanowił zabrać głos w sprawie głośnej zbiórki charytatywnej zorganizowanej przez internetowych twórców. Polityk nie tylko docenił ogromny sukces tej inicjatywy, ale przede wszystkim wykorzystał okazję, by otwarcie skrytykować twórcę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak od początku uważnie śledził całe charytatywne wydarzenie i bezpośrednio po zakończeniu internetowej transmisji opublikował swoje własne podsumowanie akcji na rzecz chorych pacjentów.

Słowa wieloletniego szefa WOŚP spotkały się z błyskawiczną reakcją parlamentarzysty, który publicznie zadeklarował, że w ogóle nie jest zaskoczony takim stanowiskiem Owsiaka.

Nie dziwi mnie dzisiejsza reakcja Owsiaka. On wie, że zbiórka łatwoganga zniszczyła jego monopol na dobroczynność. Więcej. Łatwogang zrobił to bez tego, z czym Owsiak nie mógłby się obyć - bez pomocy wielkich mediów, banków i całego aparatu państwa. I to Owsiaka boli najbardziej - ocenił Konrad Berkowicz.

Ksiądz Grzegorz Kramer ostro odpowiada posłowi Konfederacji

Internetowy wpis polityka nie pozostał bez echa, a do wirtualnej dyskusji niespodziewanie włączył się popularny w sieci jezuita, Grzegorz Kramer. Znany duchowny, który na co dzień aktywnie angażuje się w pomoc osobom w kryzysie bezdomności, postanowił stanowczo zareagować na oświadczenie parlamentarzysty i opublikował krótką ripostę.

Rzecz w tym, że Jurek nigdy nie twierdził, że ma monopol. Dobroczynność może robić każdy. Zapraszamy, Pan może wyjść z pozycji nieustannego hejtu do działania. Zapewniam, to daje frajdę - przyznał.