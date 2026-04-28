Karol Nawrocki reaguje na spot w sprawie kryptowalut. Mocne uderzenie w rządzących

Prezydent Karol Nawrocki odpiera zarzuty Koalicji Obywatelskiej

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej wypuścili do sieci materiał wideo, w którym bezpośrednio obwiniają prezydenta oraz Prawo i Sprawiedliwość o doprowadzenie do finansowych strat wśród polskich inwestorów. Z udostępnionego nagrania wynika, że głowa państwa wraz z główną siłą opozycyjną celowo torpedują rządowe plany uregulowania krajowego rynku wirtualnych walut. Karol Nawrocki postanowił stanowczo odpowiedzieć na te zarzuty w poniedziałek, 27 kwietnia.

Za pośrednictwem platformy X podkreślił, że Kancelaria Prezydenta otrzymała pierwszy oficjalny dokument z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczący kryptoaktywów dopiero 12 grudnia 2025 roku, co miało miejsce kilkanaście dni po tym, jak formalnie zawetował proponowane przepisy. Prezydent odniósł się do sprawy w mocnych słowach:

Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.❗️Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu 🤦‍♂️…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 27, 2026

Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję! - napisał ostro.

Kontrowersyjny spot KO uderza w głowę państwa

Opublikowany przez polityków obozu rządzącego klip promocyjny wprost sugeruje, że brak odpowiedniego nadzoru nad kryptowalutami w Polsce jest ściśle powiązany z rosyjskimi interesami. W nagraniu padają bardzo poważne oskarżenia:

Znikający ludzie. Brudna rosyjska kasa. System, który potrzebował ochrony przed prawem. Krok pierwszy, rząd składa ustawę, żeby odciąć wschodnie macki, żeby zabezpieczyć wasz dorobek. Ale mafia nie lubi nadzoru. Mafia płaci za milczenie. Prezydent Nawrocki rzuca pierwsze weto, PiS blokuje ustawę w Sejmie. Kupują mafii czas - mówi lektor w spocie.

W dalszej części politycznego materiału lektor kontynuuje swoją narrację, wskazując na rzekome konsekwencje decyzji podjętych przez prezydenta: -Drugie weto, parasol nad oszustami jest już domknięty. I wtedy, w oknie stworzonym przez prezydenta, piramida upada. Wasze pieniądze znikają.

Na samym końcu nagrania przygotowanego przez Koalicję Obywatelską pojawiają się wyjątkowo dosadne i dramatyczne w swojej wymowie podsumowania: - Widzieli wasze łzy, widzieli puste konta i dalej chronią sprawców. To nie była polityka. To był skok. Skok na kasę.

