Anastazja Kuś w ogniu ostrej krytyki dziennikarza TVP. 18-letnia sprinterka reaguje

Medialna burza wokół Anastazji Kuś

Anastazja Kuś ma już w swoim dorobku niezwykle imponujące osiągnięcia sportowe. Córka piłkarza Marcina Kusia zdobyła brązowy krążek podczas halowych mistrzostw kraju w Toruniu w rywalizacji na 400 metrów, a także wicemistrzostwo globu pod dachem w sztafecie 4x400 metrów w chińskim Nankin. Zwyciężyła w krajowym czempionacie do lat 20 oraz przywiozła brąz mistrzostw Starego Kontynentu w tej samej kategorii wiekowej z fińskiego Tampere. Swoje pierwsze seniorskie podium na otwartym obiekcie wywalczyła natomiast w Bydgoszczy, gdzie zawiesiła na szyi brązowy medal mistrzostw Polski.

Życie utalentowanej nastolatki nie kręci się jednak wyłącznie wokół żmudnych treningów lekkoatletycznych. Zaglądając na jej oficjalny profil na Instagramie, można zauważyć, że zawodniczka chętnie dzieli się swoimi prywatnymi chwilami. Wielbiciele talentu osiemnastolatki regularnie otrzymują od niej fotografie w bikini, na których młoda sportsmenka z dumą prezentuje swoją wysportowaną sylwetkę.

Krytyczne słowa dziennikarza TVP o Anastazji Kuś

Taka forma aktywności w przestrzeni cyfrowej spotyka się z mieszanym odbiorem ze strony obserwatorów sportu, a budowanie wizerunku poza bieżnią wyraźnie dzieli internautów. Głos w sprawie funkcjonowania młodej biegaczki w sieci zabrał ekspert zajmujący się lekkoatletyką, Aleksander Dzięciołowski. Pracownik stacji TVP Sport nie szczędził osiemnastolatce niezwykle gorzkich słów, oceniając jej medialną postawę w bardzo ostrym tonie podczas radiowej audycji.

- Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej. Szkoda. Nie lubię kariery przez pośladki. Uważam, że to jest płytkie - ocenił dziennikarz w audycji "Race Pace - podcasty o bieganiu". - Anastazja na zgrupowaniach kadry jest sama z mamą. Nie koleguje się z kadrą. Na każdej sesji treningowej jest mama z telefonem i każde ćwiczenie, każdą sekundę tego ćwiczenia, mama uwiecznia i zawsze jest zdjęcie przez pryzmat pośladków Anastazji z delikatnie rozwartymi ustami. Potem dokładnie takie samo zdjęcie wrzuca mama na social media. Uważam, że to jest niesmaczne, po prostu - dodał Aleksander Dzięciołowski.

Surowa ocena wygłoszona przez komentatora Telewizji Polskiej wywołała spore poruszenie w sieci, jednak wygląda na to, że sama zainteresowana niespecjalnie przejęła się zaistniałą sytuacją. Anastazja Kuś opublikowała kolejny gorący post na Instagramie. W ramach współpracy reklamowej osiemnastolatka zamieściła materiał wideo z morskich kąpieli, na którym beztrosko pozuje w skąpym bikini, całkowicie ignorując wcześniejszy atak dziennikarza TVP Sport.